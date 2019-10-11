11 Ekim 2019 Cuma 16:05:52 | Son Güncelleme: 11 Ekim 2019 Cuma 16:18:28
Terör örgütü YPG/PKK yine sivilleri hedef aldı: Suruç'ta 3 vatandaşımız şehit oldu
Terör örgütü YPG/PKK yine sivilleri hedef aldı. Teröristlerin Suruç'taki saldırısında 2 kişi şehit oldu. Sonrasında gerçekleşen terör saldırısında Suriye'nin Aynel Arap (Kobani) şehrinden Şanlırfa'nın Suruç ilçesine yapılan havan topu saldırısında bir muhtar şehit oldu
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.
Bu arada, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden Suruç ilçesindeki sivillerin olduğu noktaya havanlı saldırı düzenlendi.
Havan mermisinin bir eve isabet etmesi sonucu 2 kişi şehit oldu.
(AA)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Barış Pınarı Harekatı ve Rusya’nın tavrı
- MSB'den anlamlı paylaşım: Günahsız yavrulara kıydınız söyleyin ne için?
- PKK/PYD elebaşı Murat Karayılan operasyon için Trump'ı Trump'ı hedef aldı
- Başkan Erdoğan 'sınırları açarız' demişti! Bulgaristan'dan ilk açıklama geldi
- Alçak plan deşifre oldu! Gazetecilerin koordinatlarını verdiler