Terör örgütü YPG/PKK yine sivilleri hedef aldı: Suruç'ta 3 vatandaşımız şehit oldu

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Bu arada, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden Suruç ilçesindeki sivillerin olduğu noktaya havanlı saldırı düzenlendi.

Havan mermisinin bir eve isabet etmesi sonucu 2 kişi şehit oldu.

(AA)