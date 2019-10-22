Terör örgütü YPG/PKK çocukları savaşçı olarak kullandı

  • Bist 100
    98060.9
  • Dolar
    5,8309
  • Euro
    6,4941
  • Altın
    278,9980
İstanbul
13 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Emine Bulut'un ailesinin avukatı İstinaf Mahkemesi'ne başvurdu Emine Bulut'un ailesinin avukatı İstinaf Mahkemesi'ne başvurdu
Kulüpler Birliği Vakfından Fikret Orman'a teşekkür plaketi Kulüpler Birliği Vakfından Fikret Orman'a teşekkür plaketi
POMEM alımları ne zaman? POMEM ücreti hangi bankaya yatırılır? POMEM alımları ne zaman? POMEM ücreti hangi bankaya yatırılır?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi futbolcularla bir araya geldi: İlk olarak çözmem gerekeni biliyorum Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi futbolcularla bir araya geldi: İlk olarak çözmem gerekeni biliyorum
İran terör örgütü PKK/PYD ile bağını kesmedi mi? İran sınırından 3 günde 3 gün saldırı! İran terör örgütü PKK/PYD ile bağını kesmedi mi? İran sınırından 3 günde 3 gün saldırı!
Diyarbakır eski Büyükşehir Belediye Başkanı Mızraklı tutuklandı Diyarbakır eski Büyükşehir Belediye Başkanı Mızraklı tutuklandı
Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol'un yeni dizisi ne zaman başlıyor? Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol'un dizisinin adı ne? Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol'un yeni dizisi ne zaman başlıyor? Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol'un dizisinin adı ne?
Didier Drogba, Ballon d'Or ödülleri için favorilerini açıkladı Didier Drogba, Ballon d'Or ödülleri için favorilerini açıkladı
Soçi'de kritik görüşme sona erdi Soçi'de kritik görüşme sona erdi
RTÜK'ten 'Çukur'a ceza RTÜK'ten 'Çukur'a ceza
Muvazzaf subay alımı 2019 sonuçları açıklandı mı? MSB subay alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Muvazzaf subay alımı 2019 sonuçları açıklandı mı? MSB subay alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sınırda yakalanan, 3'ü PKK şüphelisi 4 kişi tutuklandı Sınırda yakalanan, 3'ü PKK şüphelisi 4 kişi tutuklandı
Gannuşi: Arap gençliği sosyal adalet istiyor Gannuşi: Arap gençliği sosyal adalet istiyor
Açıköğretim Lise sınavları ne zaman? Açıköğretim Lisesi 1. dönem sınavları ne zaman? Açıköğretim Lise sınavları ne zaman? Açıköğretim Lisesi 1. dönem sınavları ne zaman?
'Bulgaristan'ın TürkAkım altyapısı 2020'de tamamlanacak' 'Bulgaristan'ın TürkAkım altyapısı 2020'de tamamlanacak'
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Çocuklara içki skandalında şoke eden ifade Görüntüler büyük tepki çekmişti! Çocuklara içki skandalında şoke eden ifade
Galatasaray - Real Madrid U19 maçı maddi yetersizlik sebebiyle yayınlanamadı Galatasaray - Real Madrid U19 maçı maddi yetersizlik sebebiyle yayınlanamadı
Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem
Husiler: Sudanlı askerleri esir aldık Husiler: Sudanlı askerleri esir aldık
Terör örgütü YPG/PKK çocukları savaşçı olarak kullandı Terör örgütü YPG/PKK çocukları savaşçı olarak kullandı
Ahmet Ağaoğlu'ndan Kulüpler Birliği açıklaması: Mehmet Sepil'i önerdim Ahmet Ağaoğlu'ndan Kulüpler Birliği açıklaması: Mehmet Sepil'i önerdim
Aydemir Akbaş kaç yaşında? Aydemir Akbaş nereli? Aydemir Akbaş kaç yaşında? Aydemir Akbaş nereli?
Şişli Metro İstasyonu'nda bir kadın raylara düşmesi üzerine hayatını kaybetti Şişli Metro İstasyonu'nda bir kadın raylara düşmesi üzerine hayatını kaybetti
Cinayete 10 yıl önce atılan tokat neden olmuş Cinayete 10 yıl önce atılan tokat neden olmuş

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

22 Ekim 2019 Salı 15:45:38 | Son Güncelleme: 22 Ekim 2019 Salı 17:23:05

Terör örgütü YPG/PKK çocukları savaşçı olarak kullandı

Terör örgütü YPG/PKK'nın ismini kullandığı SDG, uluslararası toplumun tüm çağrılarına rağmen çocuk savaşçı kullandı

YPG/PKK teröristleri, uluslararası toplumun tüm çağrılarına rağmen çocukları savaşçı olarak kullanarak savaş suçu işledi.

BM ve İnsan Hakları İzleme Örgütü raporlarından derlenen bilgilere göre, Suriye'de 2013'den bu yana YPG/PKK, çocukları savaşçı olarak kullanarak savaş suçu işledi.      

BM'nin raporuna göre, YPG/PKK, 2016’da bünyesinde 46 çocuk savaşçı bulundururken, bu sayı 2017’de 224’e çıkmıştı.      

225 saldırıyla okul ve hastanelerin en fazla hedef alındığı ülkelerin başında yer alan Suriye'de, saldırıların çoğunu rejim ve destekçileri gerçekleştirilirken, terör örgütü YPG/PKK da iki okula saldırı düzenledi.      

Suriye'de YPG/PKK 14 okulu mühimmat deposu olarak kullanırken, geçen yıl Suriye'de en fazla çocuk savaşçı ise YPG/PKK'nın ismini kullandığı SDG tarafından kullanıldı.      

Suriye'de tespit edilen 806 çocuk savaşçıdan 313'ü bu örgüt bünyesinde yer aldı.      

SDG bünyesindeki çocuk savaşçıların yüzde 40'ını kız çocukları oluştururken, bunlardan 20'sinin 15 yaşının altında olduğu, 119 kız çoğunun ise aktif olarak çatışmalarda yer aldığı tespit edildi.      

 - İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün çağrıları      

Diğer yandan İnsan Hakları İzleme Örgütü de yayımladığı raporlarla, YPG/PKK'nın çocuk savaşçı kullanımına derhal son vermesi çağrısı yaparak, özellikle 15 yaş altındakilerin silah altına alınmasının bir savaş suçu teşkil ettiğinin altını çizdi.      

"Kürt Yönetimi Altında: Suriye'de PYD tarafından Yönetilen Bölgelerdeki Hak İhlalleri" başlığını taşıyan 2014'deki bir raporda, PYD'nin siyasal muhaliflerine yönelik keyfi tutuklamalarını, tutuklulara yönelik kötü muameleyi ve çözülmemiş kaçırma ve cinayet vakalarını belgelemişti.      

Rapor ayrıca PYD'nin polis teşkilatı ve silahlı kanadı Halkın Korunma Birimleri'nde (YPG) çocukların kullanıldığını ortaya koymuştu.      

İnsan Hakları İzleme Örgütü, YPG'nin 2013 yılında 18 yaşının altındaki çocukların askeri amaçlarla kullanılmayacağını taahhüt etmelerine karşın, bu sorunun devam ettiği bulgusuna ulaşmıştı.      

BM Genel Sekreteri’nin silahlı çatışmalarda çocuklar konusundaki özel temsilcisi Virginia Gamba, 29 Haziran’da BM Cenevre ofisinde bir araya geldiği SDG yöneticisi Mazlum Abdi ile örgütün “bünyesindeki çocuk savaşçıları bırakması için” eylem planına resmi törenle imza atmıştı. Ancak sonrasında bu durumun son bulduğuna ilişkin BM veya diğer uluslararası kurumlarca bu yönde bir rapor yayımlanmadı.      

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ