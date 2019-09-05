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05 Eylül 2019 Perşembe 09:20:05 | Son Güncelleme: 05 Eylül 2019 Perşembe 09:21:28

Terör örgütü PYD/YPG silahlı grupları artırdı

Terör örgütü PYD/YPG’nin kontrolündeki SDG’nin sözde komutanı Mazlum Abdi 12 yeni sözde yerel askeri meclis kurduklarını söyledi.

Akşam Gazetesi'nden Osman Nnuri Cerit'in haberine göre, Türkiye’nin kararlı duruşu sayesinde, Suriye’nin kuzeyinde terör koridoru kurma hayalleri yıkılan terör örgütü PYD, işgal ettiği bölgelerde varlığını sürdürmeye çalışıyor. Güvenli bölge çalışmalarının başlaması sonrasında çekildik görüntüsü veren terör örgütü, kendi kontrolündeki sözde yerel meclis sayısını artırdı. Terör örgütü PYD’nin çatısını oluşturduğu SDG’nin sözde komutanı Mazlum Abdi yaptığı açıklamada, SDG çatısı altındaki silahlı grupları yeninde şekillendirdiklerini ve Doğu ve Kuzey Suriye sınırlarında görev yapmak üzere 12 sözde yerel askeri meclis oluşturduklarını söyledi. 

TİYATRO OLDUĞU ANLAŞILDI 

Sözde askeri meclisler oluşturulan bölgeler arasında Aynel Arap, Tel Abyad, Haseki, Rakka, Resulayn bulunuyor. Terör örgütü, Türkiye ABD işbirliğiyle güvenli bölgenin oluşturulmaya başlamasının ardından yaptığı açıklamalarda sınır bölgelerinden çekildiklerini fakat sınırın güvenliğini yerel askeri meclislerin sağlayacağı iddia edilmişti. 

Mazlum Abdi’nin açıklamaları, çekilmenin bir tiyatrodan ibaret olduğunu da ortaya koymuş oldu. Sözde yerel meclislerin kendi kontrolü altında olduklarını itiraf eden Abdi, “Mayıs ayının başından itibaren Kuzey ve Doğu Suriye kentleri ve ilçelerinde örgütlenmeye gittik. Her bölgenin koşul ve özelliklerine göre askeri meclis oluşturma sürecine başlandı” ifadelerini kullandı.

Aldatmacaya izin vermeyiz

Türkiye, terör örgütü YPG/PKK’nın bölgedeki varlığını yakından takip ediyor. Başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türk yetkililer yaptıkları açıklamada Fırat’ın doğusunda bir aldatmacaya izin vermeyeceğini kesin ifadelerle ortaya koyuyor.

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