Terör örgütü PYD/PKK, IKBY'ye ait kanalın ofislerini kapattı

Ofisleri kapatılan "Kurdistan 24"ten yapılan yazılı açıklamada, bu uygulamanın basın özgürlüğü ve demokrasi prensiplerine aykırı olduğu belirtildi.

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'ye yakınlığıyla bilinen kanalın açıklamasında, PYD/PKK'nın bazı yöneticileri tarafından bir aydan uzun süredir gerekçe gösterilmeksizin ofislerinin çalışma izninin de dondurulduğu kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Suriye'nin kuzeyindeki yönetim (PYD/PKK) tarafından çalışmalarımızın engellenmesi, basın özgürlüğü ve demokrasi prensiplerine aykırı olduğu gibi yönetim şekli, birey özgürlüğü ile medya ve siyaset çalışmaları açısından korkunç ve kötü bir işarettir."

(AA)