Terör örgütü PYD ilk bombardımanda dağıldı: 200'den fazla terörist firar etti

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Çarşamba günü saat 16.00'da başlattığı Barış Pınarı Harekatı, PKK cephesinde korku ve paniğe neden oldu. Hava kuvvetleri unsurları ve ateş destek vasıtaları ile bomba yağmuruna tutulan Tel Abyat, Resulayn ve Kamışlı'da 200'den fazla teröristin kaçtığı öğrenildi. Terör örgütü, çözülmeyi önlemek için firar edenlerin infaz edilmesi emri yayınladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emriyle başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PYD daha ilk saatlerden dağılma aşamasına geldi. Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'nden havalanan F-16 uçaklarının, terör hedeflerine bomba yağdırmasıyla PKK'nın Suriye'deki kolu PYD'ye ilk ciddi darbe indirildi.

Teröristler saflarını terk ediyor

TSK'nın yoğun bombardımanından sonra Tel Abyat, Resulayn, ve Kamışlı'da 200'den fazla terörist saflarını terk etti. Örgüt ise yaşadıkları bozgunu ve firarları önlemek için, kaçanların infaz edileceğini duyurdu.

(Yenişafak)