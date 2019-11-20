20 Kasım 2019 Çarşamba 13:51:17 | Son Güncelleme: 20 Kasım 2019 Çarşamba 13:55:41
Terör örgütü PKK/YPG'nin imalathanesine baskın: 683 roket lançeri ve 93 EYP kabı ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Rasulayn'da 683 roket lançeri ve 93 el yapımı patlayıcı (EYP) kabı ele geçirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, komandoların Rasulayn'da arama-tarama faaliyetlerine devam ettiği belirtilerek, terör örgütü PKK/YPG tarafından silah imalathanesine dönüştürülmüş tek katlı binada 683 roket lançeri ve 93 EYP kabının ele geçirildiği kaydedildi.
AA
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