Terör Örgütü PKK/YPG’ye ait mühimmatlar ele geçirildi

Barış Pınarı Harekât bölgesindeki Rasulayn’da yapılan son arama-taramalarda terör örgütü PKK/YPG’ye ait EYP yapımında kullanılan çok miktarda patlayıcı madde, mayın, mühimmat ve malzeme ele geçirilerek kontrollü bir şekilde imha edildi. Ele geçirilen patlayıcılar şöyle:

a. 2 adet sarılmış ve infilaklı fitil ile hazırlanmış 1 kg’lık C3 patlayıcı,

b. 1 adet sarılmış ve infilaklı fitil ile hazırlanmış 5 kg’lık C3 patlayıcı,

c. 122 adet 750 g’lık sanayi tipi claymore anti personel mayını,

ç. 4 adet 1,5 kg’lık sanayi tipi claymore anti personel mayını,

d. 1 adet 2 kg’lık sanayi tipi claymore anti personel mayını,

e. 6 adet infilaklı fitil ile hazırlanmış Rus menşeli 10 kg’lık anti-tank mayını,

f. 19 adet tapa kısmı infilaklı fitil ile hazırlanmış 122 mm’lik havan mermisi,

g. 10 adet tapa kısmı infilaklı fitil ile hazırlanmış 82 mm’lik havan mermisi,

ğ. 20 adet tapa kısmı infilaklı fitil ile hazırlanmış 62 mm’lik havan mermisi,

h. 300 adet Hindistan menşeili tahrip kapsülü,

I. 1 adet metal dış kap içerisinde parça tesirli 10 kg’lık sanayi tipi EYP,

i. 3 adet temasa duyarlı araçlar için hazırlanmış EYP başlatıcı düzenek,

j. 4 adet anahtarlı (çıt çıt) EYP başlatıcı düzenek,

k. EYP hazırlamakta kullanılan koli bandı, elektrik bandı, kablo, jak vb. yardımcı malzeme.