27 Ağustos 2019 Salı 15:18:20 | Son Güncelleme: 27 Ağustos 2019 Salı 15:21:00
Terör örgütü PKK'ya Pençe indirilmeye devam ediyor
Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada 'Pençe-3 Harekâtı kapsamında terör örgütü PKK’ya ait hedefler ateş destek vasıtaları ile etkili şekilde vuruluyor' ifadelerine yer verdi.
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