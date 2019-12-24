Terör örgütü PKK/PYD'nin esir ve kimsesiz çocuklara zorla silahlı eğitim yaptırdığı ortaya çıktı
Terör örgütü PKK/YPG'den kaçarak Mardin'de güvenlik güçlerine teslim olan terörist H.A, örgütün kirli yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi. Teslim olan terörist, öldürülen teröristlerin yerine eleman temin etmekte zorlanan sözde terör örgütü üyelerinin, kimsesiz çocuklara zorla silah eğitimi verildiğini belirtti.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Mardin'in Kızıltepe ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olan terörist H.A. ifadesinde, örgütün kirli yüzünü bir kez daha deşifre etti.
"KİMSESİZ ÇOCUKLARA ZORLA SİLAH EĞİTİMİ VEİRYORLAR"
H.A. ifadesinde, PKK/YPG'nin işgal ettiği Suriye’nin Haseke kentindeki Hol kampında esir tutulan, yaşları 12-14 arasında olan 100'den fazla olan yabancı uyruklu kimsesiz çocukların eline zorla silah vererek eğittiği, eğitimi tamamlayan çocukların TSK ve SMO’ya karşı kullanılmak üzere Roj kampına götürdüğünü belirtti. Güvenlik kaynaklarınca bu durumun, PKK/YPG terör örgütünün ağır kayıplar yaşadığı, etkisiz hale getirilen ve kaçarak teslim olan örgüt mensuplarının yerine eleman temin etmekte zorluk çektiği, dağılma noktasına gelen örgütün son çırpınışlarının bir göstergesi olduğu ifade edildi.
(iha)
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