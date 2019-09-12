Terör örgütü PKK/PYD tünel ve mevzi kazmayı sürdürüyor

Ceylanpınar ilçesi karşısında yer alan Resulayn ilçesinde PKK/PYD´li teröristler kepçe yardımıyla hendek ve tünel kazı çalışmalarına devam ediyor. ABD´nin Irak üzerinden gönderdiği zırhlı kulübeler ise kazılan tünellere yerleştirilmeye devam ediyor.

İş makineleri yardımıyla kazılan tünellerin sağlam olması için ise beton bloklarla çevrelendiği görüldü.

(DHA)