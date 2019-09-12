12 Eylül 2019 Perşembe 13:55:29 | Son Güncelleme: 12 Eylül 2019 Perşembe 14:03:14
Terör örgütü PKK/PYD tünel ve mevzi kazmayı sürdürüyor
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Suriyenin Heseke iline bağlı Resulayn ilçesinde PKK/PYDli teröristler tünel ve hendek hazırlıklarını sürdürüyor.
Ceylanpınar ilçesi karşısında yer alan Resulayn ilçesinde PKK/PYD´li teröristler kepçe yardımıyla hendek ve tünel kazı çalışmalarına devam ediyor. ABD´nin Irak üzerinden gönderdiği zırhlı kulübeler ise kazılan tünellere yerleştirilmeye devam ediyor.
İş makineleri yardımıyla kazılan tünellerin sağlam olması için ise beton bloklarla çevrelendiği görüldü.
(DHA)
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