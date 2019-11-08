Terör örgütü PKK'nın üniversite yapılanmasındaki dikkat çeken detayı Yörünge Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ceyhun Bozkurt açıkladı

İstanbul’da terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, kent genelinde terör operasyonu düzenlendi.

Aksam.com.tr’den Ezgi Aşık’a konuşan Yörünge Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ceyhun Bozkurt, Türkiye karşı oynanan büyük oyunda üniversite yapılanmalarına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Bozkurt, “Üniversitelerde terör gruplarına yakın olanlar Türk bayrağı, Atatürk’ün posteri ve bize ait olan değerlerin simgelerini hiçbir zaman kabul etmezler. Bunu da ilericilik adına yaparlar, hatta bu gruplar bazı akademisyenler tarafından da destek alır diyerek sözlerini sonlandırdı.

“ABD TÜRKİYE’NİN ULUSAL GÜVENLİĞİNİ KORUMA KAPASİTİNİ ENGELLEMEK İSTEDİ”

Terör örgütünün üniversite yapılanması hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan Ceyhun Bozkurt, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Türkiye ile ilgili yaptığı açıklamaya dikkat çekti. Bozkurt, “ABD heyeti, Barış Pınarı Harekatı devam ederken Türkiye’ye geliyordu. Pompeo gelmeden önce bir açıklama yaptı ve dedi ki ‘amacımız Türkiye’yi uzaklaştırmak değil, amacımız Türkiye’yi kendi kendine hareket edebilme kapasitesini mahrum bırakmak’ dedi. Kast ettiği Türkiye’nin ulusal güvenliğini koruma kapasitesini ve Barış Pınarı Harekatı’nı engellemek. Bu açıdan üniversiteler onlar için önemliydi, siyasi zemindeki kaoslar genelde sağ-sol, devrimci-ülkücü kavgası ve başka isimlerde yapılıyordu.”

“İLERİCİLİK ADINA BİZE AİT DEĞERLERİ KABUL ETMEZLER”

Üniversitelerdeki öğrenci çatışmalarının kaos ortamı yaratmada önemli etken olduğunu belirten Bozkurt, “Üniversitelerde terör gruplarına yakın olanlar Türk bayrağı, Atatürk’ün posteri ve bize ait olan değerlerin simgelerini hiçbir zaman kabul etmezler. Bunu da ilericilik adına yaparlar, hatta bu gruplar bazı akademisyenler tarafından da destek alır. 15 Temmuz’dan sonra yapılan temizlikte, bu gruplarda nasibini aldı.” dedi.

“PKK’NIN DAĞ KADROSU ÜNİVERSİTEYE GEÇİŞ YAPTI”

Terör örgütünün dağ kadrosundaki militanlarının üniversitelere yatay geçiş yaptığı iddialarını da sözlerine ekleyen Ceyhun Bozkurt, “Bu iddiaların araştırılması var. Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nden bahsediliyor. PKK terör örgütünün dağ kadrosunda bulunan bazı militanların tekrar üniversitelere geçiş yaptığı, yaklaşık 50 militanın Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’ne girdiği söyleniliyor, bu örgütlü bir harekete benziyor.

Dil ve Tarih- Coğrafya fakültesi önemli bir fakülte orada oluşabilecek bir sıkıntının diğer üniversiteleri ateşleyebilecek anlamda simgesel bir anlamı vardır. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’ni özellikle belirtmemde somut nedenler var. Barış Pınarı Harekatı sırasında ilk defa yoğun bir şekilde harekata karşı ve terör örgütüne yönelik eylemler yapıldı. Hatta harekatı ve milli politikaları destekleyen öğrencilere saldırılar düzenlendi. Bazı üniversiteler terör örgütünün militan yetiştirme yuvası haline geldi.” diyerek sözlerini sonlandırdı.”



Kaynak: Aksam.com.tr