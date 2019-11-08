  • Bist 100
    103459
  • Dolar
    5,7601
  • Euro
    6,3558
  • Altın
    270,8030
İstanbul
13 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Berlin Duvarı nedir? Berlin Duvarı ne zaman yıkılmıştır? Berlin Duvarı nedir? Berlin Duvarı ne zaman yıkılmıştır?
Rusya: Dünyanın nükleer silahtan arındırılması kurgudur Rusya: Dünyanın nükleer silahtan arındırılması kurgudur
8 Kasım Temizlik Benim İşim birincisi kim oldu? Temizlik Benim İşim hafta birincisi kim? 8 Kasım Temizlik Benim İşim birincisi kim oldu? Temizlik Benim İşim hafta birincisi kim?
BM Suriye Özel Temsilcisi: Suriye Anayasa Komitesi toplantıları 25 Kasım'da Cenevre'de yapılacak BM Suriye Özel Temsilcisi: Suriye Anayasa Komitesi toplantıları 25 Kasım'da Cenevre'de yapılacak
Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yörüngesi 800 metre yükseldi Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yörüngesi 800 metre yükseldi
Hiç bilinmeyen 10 Kasım şiirleri: 2, 4 kıtalık 10 Kasım Atatürk şiirleri sizlerle Hiç bilinmeyen 10 Kasım şiirleri: 2, 4 kıtalık 10 Kasım Atatürk şiirleri sizlerle
Türkiye Doğu Akdeniz'de arama yaparken Rumlardan ilk imza Türkiye Doğu Akdeniz'de arama yaparken Rumlardan ilk imza
2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması sonuçları açıklandı 2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması sonuçları açıklandı
İstanbul'da yakalanan teröristlerin 'bombalı araç' hazırlığı ortaya çıktı İstanbul'da yakalanan teröristlerin 'bombalı araç' hazırlığı ortaya çıktı
Terör örgütü PKK'nın üniversite yapılanmasındaki dikkat çeken detayı Yörünge Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ceyhun Bozkurt açıkladı Terör örgütü PKK'nın üniversite yapılanmasındaki dikkat çeken detayı Yörünge Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ceyhun Bozkurt açıkladı
'Ulu Cami'mizin silüetini bozan yapılara ilişkin bir kamulaştırma süreci başlatacağız' 'Ulu Cami'mizin silüetini bozan yapılara ilişkin bir kamulaştırma süreci başlatacağız'
Başkan Erdoğan, Akbaşoğlu'nun annesinin cenazesine katıldı Başkan Erdoğan, Akbaşoğlu'nun annesinin cenazesine katıldı
Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusu Rodrygo Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusu Rodrygo
Ekrem İmamoğlu’nun "temel atmama" törenine sert tepki! Arıtma tesisi çevreye zarar verir mi? Ekrem İmamoğlu’nun "temel atmama" törenine sert tepki! Arıtma tesisi çevreye zarar verir mi?
Fahri Kasırga'nın alıkonulması davasında verilen müebbet hapis cezaları onandı Fahri Kasırga'nın alıkonulması davasında verilen müebbet hapis cezaları onandı
Avcılar'da çocuğun ölümüne yol açan servis şoförü tutuklandı Avcılar'da çocuğun ölümüne yol açan servis şoförü tutuklandı
Terör örgütüne ağır darbe! 9 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi Terör örgütüne ağır darbe! 9 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi
Ekimde en fazla reel getiri DİBS'te oldu Ekimde en fazla reel getiri DİBS'te oldu
Hazine gelecek hafta 5 ihale düzenleyecek Hazine gelecek hafta 5 ihale düzenleyecek
ABD kendisiyle savaşıyor ABD kendisiyle savaşıyor
Sayıştay Başkanı Baş: Raporlarımızın kötü amaçlarla kullanılmasına müsaade etmeyiz Sayıştay Başkanı Baş: Raporlarımızın kötü amaçlarla kullanılmasına müsaade etmeyiz
Trafiğe kayıtlı otomobillerde liderlik ilk kez dizel araçlarda Trafiğe kayıtlı otomobillerde liderlik ilk kez dizel araçlarda
Çatılardaki güneş enerjisi 'Solar Simülatör' ile hesaplanacak Çatılardaki güneş enerjisi 'Solar Simülatör' ile hesaplanacak
Galatasaray, Luyindama için 13 milyon Euro istiyor! Galatasaray, Luyindama için 13 milyon Euro istiyor!

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

08 Kasım 2019 Cuma 15:49:12 | Son Güncelleme: 08 Kasım 2019 Cuma 16:00:21

Terör örgütü PKK'nın üniversite yapılanmasındaki dikkat çeken detayı Yörünge Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ceyhun Bozkurt açıkladı

İstanbul’da terör örgütü PKK’nın gençlik yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yörünge Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ceyhun Bozkurt, terör örgütü PKK/KCK’nin üniversite yapılanması hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İstanbul’da terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, kent genelinde terör operasyonu düzenlendi.

Aksam.com.tr’den Ezgi Aşık’a konuşan Yörünge Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ceyhun Bozkurt, Türkiye karşı oynanan büyük oyunda üniversite yapılanmalarına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Bozkurt, “Üniversitelerde terör gruplarına yakın olanlar Türk bayrağı, Atatürk’ün posteri ve bize ait olan değerlerin simgelerini hiçbir zaman kabul etmezler. Bunu da ilericilik adına yaparlar, hatta bu gruplar bazı akademisyenler tarafından da destek alır diyerek sözlerini sonlandırdı.

“ABD TÜRKİYE’NİN ULUSAL GÜVENLİĞİNİ KORUMA KAPASİTİNİ ENGELLEMEK İSTEDİ”

Terör örgütünün üniversite yapılanması hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan Ceyhun Bozkurt, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Türkiye ile ilgili yaptığı açıklamaya dikkat çekti. Bozkurt, “ABD heyeti, Barış Pınarı Harekatı devam ederken Türkiye’ye geliyordu. Pompeo gelmeden önce bir açıklama yaptı ve dedi ki ‘amacımız Türkiye’yi uzaklaştırmak değil, amacımız Türkiye’yi kendi kendine hareket edebilme kapasitesini mahrum bırakmak’ dedi. Kast ettiği Türkiye’nin ulusal güvenliğini koruma kapasitesini ve Barış Pınarı Harekatı’nı engellemek. Bu açıdan üniversiteler onlar için önemliydi, siyasi zemindeki kaoslar genelde sağ-sol, devrimci-ülkücü kavgası ve başka isimlerde yapılıyordu.”

“İLERİCİLİK ADINA BİZE AİT DEĞERLERİ KABUL ETMEZLER”

Üniversitelerdeki öğrenci çatışmalarının kaos ortamı yaratmada önemli etken olduğunu belirten Bozkurt, “Üniversitelerde terör gruplarına yakın olanlar Türk bayrağı, Atatürk’ün posteri ve bize ait olan değerlerin simgelerini hiçbir zaman kabul etmezler. Bunu da ilericilik adına yaparlar, hatta bu gruplar bazı akademisyenler tarafından da destek alır. 15 Temmuz’dan sonra yapılan temizlikte, bu gruplarda nasibini aldı.” dedi.

“PKK’NIN DAĞ KADROSU ÜNİVERSİTEYE GEÇİŞ YAPTI”

Terör örgütünün dağ kadrosundaki militanlarının üniversitelere yatay geçiş yaptığı iddialarını da sözlerine ekleyen Ceyhun Bozkurt, “Bu iddiaların araştırılması var. Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nden bahsediliyor. PKK terör örgütünün dağ kadrosunda bulunan bazı militanların tekrar üniversitelere geçiş yaptığı, yaklaşık 50 militanın Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’ne girdiği söyleniliyor, bu örgütlü bir harekete benziyor.

Dil ve Tarih- Coğrafya fakültesi önemli bir fakülte orada oluşabilecek bir sıkıntının diğer üniversiteleri ateşleyebilecek anlamda simgesel bir anlamı vardır. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’ni özellikle belirtmemde somut nedenler var. Barış Pınarı Harekatı sırasında ilk defa yoğun bir şekilde harekata karşı ve terör örgütüne yönelik eylemler yapıldı. Hatta harekatı ve milli politikaları destekleyen öğrencilere saldırılar düzenlendi. Bazı üniversiteler terör örgütünün militan yetiştirme yuvası haline geldi.” diyerek sözlerini sonlandırdı.”

Kaynak: Aksam.com.tr

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ