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16 Ekim 2019 Çarşamba 16:23:19 | Son Güncelleme: 16 Ekim 2019 Çarşamba 18:22:59

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Duran Kalkan itiraf etti: Amerika, Türkiye'yi bölecek

TSK'nın başarılı operasyonları nedeniyle mağaralarda saklanan PKK elebaşı Duran Kalkan, Türkiye'nin Amerika tarafından bölüneceğini söyledi. Ağır darbeler alan Amerika'nın koruyup, kolladığı terör örgütü şimdi de Amerika'nın Türkiye'yi böleceğini umut ediyor.

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla birlikte Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG'nin üst üste darbeler yemesi, Kandil'de de paniğe neden oldu.

Mehmetçik'in operasyonlarından korktuğu için mağaralarda saklanan PKK elebaşı Duran Kalkan, harekatın durdurulması için Avrupa'ya çağrıda bulundu.

AMERİKA, TÜRKİYE'Yİ BÖLECEKMİŞ 

Saklandığı çalılıkların arasında konuşan terörist Kalkan, Amerika'nın İran'da Türkiye'yi kullanmak için YPG'yi Suriye'nin kuzeyinde yalnız bıraktığını söyledi.

PKK elebaşı Duran Kalkan, Amerika'nın İran'dan sonra Türkiye'yi böleceğini dile getirdi ve "Türkler bilsin ki; Türkiye'yi Sevr'den daha beter yapacaklar" dedi.

KANDİL'DE TACİZ VE TECAVÜZ VAR

Terörist Kalkan, terör örgütü tarafından kandırılan genç kızları yanına alarak istismar ediyor. PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan teröristler, Kandil'de taciz ve tecavüzün fazlasıyla yaygın olduğunu anlatıyor.

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