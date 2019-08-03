Terör örgütü PKK Pençe'leniyor: 6 terörist etkisiz halde

  • Bist 100
    99679.4
  • Dolar
    5,5602
  • Euro
    6,2031
  • Altın
    257,6040
İstanbul
21 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Antalya'da kaybolan Filistinli kız çocuğu, jandarma tarafından bulunup, annesine teslim edildi Antalya'da kaybolan Filistinli kız çocuğu, jandarma tarafından bulunup, annesine teslim edildi
Yerli ilaç üretimi ekonomiye yüz milyonlarca lira kazandıracak Yerli ilaç üretimi ekonomiye yüz milyonlarca lira kazandıracak
Güneş yanığına 3 adımda müdahale edin Güneş yanığına 3 adımda müdahale edin
Yargıtay'dan anlaşmalı boşananlar için emsal karar Yargıtay'dan anlaşmalı boşananlar için emsal karar
Duayen oyuncu Cengiz Sezici hayatını kaybetti Duayen oyuncu Cengiz Sezici hayatını kaybetti
Komşuları İrlandalı çifti bu hale getirdi! Yazlıkta dehşet! Komşuları İrlandalı çifti bu hale getirdi! Yazlıkta dehşet!
Türkiye'den Doğu Akdeniz'de Rumların hukuksuz adımlarına uyarı mesajı Türkiye'den Doğu Akdeniz'de Rumların hukuksuz adımlarına uyarı mesajı
Kaliforniya’da felaket! Uçurum çöktü Kaliforniya’da felaket! Uçurum çöktü
ABD, Rusya'ya yeni yaptırım paketi getirdi ABD, Rusya'ya yeni yaptırım paketi getirdi
Bursa'da asansör boşluğuna düşen çocuk kazayı hafif sıyrıklarla atlattı Bursa'da asansör boşluğuna düşen çocuk kazayı hafif sıyrıklarla atlattı
Adana'da Suriyeli çocuğu kaçırıp babadan 20 bin dolar istemişler Adana'da Suriyeli çocuğu kaçırıp babadan 20 bin dolar istemişler
Adana'da otomobilin çarpıp, kaçtığı iki haftalık evli mahalle bekçisi kurtarılamadı Adana'da otomobilin çarpıp, kaçtığı iki haftalık evli mahalle bekçisi kurtarılamadı
İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun: İnternet yayınlarına ilişkin düzenleme birçok açıdan faydalı bir adım İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun: İnternet yayınlarına ilişkin düzenleme birçok açıdan faydalı bir adım
İzmir'de feci kaza: Ambulans ve otomobil çarpıştı İzmir'de feci kaza: Ambulans ve otomobil çarpıştı
Borsa liginin temmuz ayı şampiyonu Trabzonspor Borsa liginin temmuz ayı şampiyonu Trabzonspor
İlk yarıda altına 52 milyar lira yatırdık İlk yarıda altına 52 milyar lira yatırdık
CHP'li Salıcı'dan yanıt geldi! Yalanlarken doğruladı CHP'li Salıcı'dan yanıt geldi! Yalanlarken doğruladı
Giresun Üniversitesi'nden AYM'nin terör destekçisi akademisyenleri koruyan "hak ihlali" kararına tepki Giresun Üniversitesi'nden AYM'nin terör destekçisi akademisyenleri koruyan "hak ihlali" kararına tepki
Tiryakilerin merakla beklediği zamlı sigara fiyatları Tiryakilerin merakla beklediği zamlı sigara fiyatları
Süper Lig'de dikkat çeken transferler Süper Lig'de dikkat çeken transferler
Porto Riko Valisi Rossello görevinden istifa etti Porto Riko Valisi Rossello görevinden istifa etti
Terör örgütü PKK Pençe'leniyor: 6 terörist etkisiz halde Terör örgütü PKK Pençe'leniyor: 6 terörist etkisiz halde
Lionel Messi'ye şok ceza! Lionel Messi'ye şok ceza!
Şişli'de çatı katı alev alev yandı Şişli'de çatı katı alev alev yandı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

03 Ağustos 2019 Cumartesi 10:46:08 | Son Güncelleme: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 11:25:09

Terör örgütü PKK Pençe'leniyor: 6 terörist etkisiz halde

Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatında 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatında, 6 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Hava harekatında, 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

AA

"Ayıp ettiler be ya" "Böyle kardeşlik olmaz olsun"
FETÖ'cü Akın İpek’e İngiltere'den milyonlarca liralık darbe
Türkiye BMGK'de son kez uyardı
MİT ve emniyetten ortak operasyon! Bursa'da yakalandı
Terör örgütü PKK Pençe'leniyor: 6 terörist etkisiz halde
Bakan açıkladı! 92 ilaç daha ödeme listesine alındı
Fenerbahçe, Kolarov transferinde mutlu sona çok yaklaştı
Rusya'da protesto gösterilerine katılan 134 kişi askere alındı
İstanbullular dikkat! Meteoroloji saat verdi
"Trump Afganistan'daki ABD askerlerini 2020 seçimlerine kadar çekmek istiyor"
FETÖ soruşturmasında 41 polis hakkında gözaltı kararı
İhracatta temmuz rekoru
Ya kurulacak ya kurulacak
Bağ-Kur'luya 1800 gün erken emeklilik
Rusya'dan ABD'ye provokasyon suçlaması
Türk zırhlısı Ejder Yalçın'lar, Özbek Silahlı Kuvvetlerinde hizmete girdi
3 gündür kayıp olan 13 yaşındaki Hüseyin'in cansız bedeni bulundu
Pentagon'a fren! Trump dev şirketin kazanmasını istemedi
Pençe Harekatı gazisi Uzman Onbaşı Tarık Cür'ü, alkışlarla karşılandı
Gökçek 'inanılmaz' deyip duyurdu! Yavaş skandal talimatı verdi...
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ