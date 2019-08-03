03 Ağustos 2019 Cumartesi 10:46:08 | Son Güncelleme: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 11:25:09
Terör örgütü PKK Pençe'leniyor: 6 terörist etkisiz halde
Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatında 6 terörist etkisiz hale getirildi.
Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatında, 6 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine hava harekatı düzenlendi.
Hava harekatında, 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
AA
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