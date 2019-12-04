  • Bist 100
    107269
  • Dolar
    5,7513
  • Euro
    6,3773
  • Altın
    272,4660
İstanbul
8 / 14
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Türkiye Vakıflar Bankası'ndan Hazine'ye hisse devrine ilişkin açıklama Türkiye Vakıflar Bankası'ndan Hazine'ye hisse devrine ilişkin açıklama
Uğurcan Çakır'ın talipleri sıraya girdi Uğurcan Çakır'ın talipleri sıraya girdi
A101 5 Aralık 2019 aktüel ürünler kataloğu yayında! A101'e bu hafta neler geliyor? A101 5 Aralık 2019 aktüel ürünler kataloğu yayında! A101'e bu hafta neler geliyor?
İş insanları 2020'den umutlu İş insanları 2020'den umutlu
ABD'nin F-16 savaş uçağı Kore yakınlarında düştü ABD'nin F-16 savaş uçağı Kore yakınlarında düştü
Beşiktaş, Odion Ighalo için düğmeye bastı Beşiktaş, Odion Ighalo için düğmeye bastı
ABD'den Çin'e Uygur Türkleri yaptırımı ABD'den Çin'e Uygur Türkleri yaptırımı
Mercedes’in Renault motorları sorguda Mercedes’in Renault motorları sorguda
Galatasaray'dan Muslera'ya sürpriz teklif Galatasaray'dan Muslera'ya sürpriz teklif
Fenerbahçe'den Mandzukic harekatı Fenerbahçe'den Mandzukic harekatı
AUZEF sınav sonuçları 2019: AUZEF sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak? AUZEF sınav sonuçları 2019: AUZEF sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak?
Kim, 'kutsal dağda' beyaz at sırtında görüntülendi Kim, 'kutsal dağda' beyaz at sırtında görüntülendi
Kapıkule’de yolcu valizinden çıktı: Yurda kaçak yollarla sokulmak istenen 14 köpek yavrusu kurtarıldı Kapıkule’de yolcu valizinden çıktı: Yurda kaçak yollarla sokulmak istenen 14 köpek yavrusu kurtarıldı
Başkan Erdoğan'ın vetosu 'hastalık' zincirini durduracak Başkan Erdoğan'ın vetosu 'hastalık' zincirini durduracak
Akbank konut kredisinde faizi indirdi Akbank konut kredisinde faizi indirdi
Terör örgütü PKK’nın cep telefonu kullanımını engellemesinin sebebi ortaya çıktı Terör örgütü PKK’nın cep telefonu kullanımını engellemesinin sebebi ortaya çıktı
Annesi, babası tarafından kezzapla öldürülen kızdan kan donduran sözler! Annesi, babası tarafından kezzapla öldürülen kızdan kan donduran sözler!
İsmail Demir: Kahraman Güvenlik Güçlerimize 54. T129 ATAK helikopterini teslim ettik İsmail Demir: Kahraman Güvenlik Güçlerimize 54. T129 ATAK helikopterini teslim ettik
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: YPG şartına ilişkin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştum, çalışıyoruz NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: YPG şartına ilişkin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştum, çalışıyoruz
Google'ın kurucuları şirket yönetimini devretti Google'ın kurucuları şirket yönetimini devretti
Van'da silah kazasında yaralanan asker şehit oldu Van'da silah kazasında yaralanan asker şehit oldu
Uludağ'da kaybolan iki arkadaşı arama çalışmalarında 55 saat geride kaldı Uludağ'da kaybolan iki arkadaşı arama çalışmalarında 55 saat geride kaldı
Küresel piyasalar negatif seyrediyor Küresel piyasalar negatif seyrediyor
'Erdoğan'ın ailesinin kökeni, Orta Asya'ya uzanıyor' 'Erdoğan'ın ailesinin kökeni, Orta Asya'ya uzanıyor'

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

04 Aralık 2019 Çarşamba 10:48:55 | Son Güncelleme: 04 Aralık 2019 Çarşamba 11:06:12

Terör örgütü PKK’nın cep telefonu kullanımını engellemesinin sebebi ortaya çıktı

ABD'nin güdümündeki terör örgütü PKK, çözülme ve kopuşların önüne geçilmesi için Türkiye’den sonra Suriye ve Irak’ta bulunan sözde kadrolarına da cep telefonu kullanımını yasakladı. Aileleriyle iletişim kurabilen teröristlerin örgütten kaçarak teslim olması, alçak terör örgütünü bu karara ittiği belirtiliyor.

Örgüt yönetiminin kırsal kadroyu kaderine terk etmesi, alt kademelerde terk edilmişlik, ideolojik bağlılıkta zafiyet ve örgütten kopmalara neden oldu.

Terörle mücadele kapsamında, son iki yılda terör örgütlerine yönelik operasyonlar kırsalda yüzde 150 oranında artarken bu operasyonlarda örgüte ait çok sayıda silah, mühimmat ve malzeme bulundu.

Son iki yılda İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığınca kırsalda gerçekleştirilen operasyonlarda, 501’i el telsizi, 96’sı ülkeler arası görüşme kapasitesine sahip uzun menzilli cihazlar olmak üzere 597 telsiz ele geçirildi.

İLKEL ÖRGÜT

Güvenlik güçlerinin, harekat alanında sürdürdüğü mücadele karşısında yeni iletişim vasıtaları bulamayan terör örgütü, son çare olarak ilkel şartlarda haberleşme metotlarına başvuruyor.

İletişim kurmak için kurye göndermeye başlayan terör örgütünde bu usulün de işe yaramadığı ortaya çıktı.

TERK EDİLMİŞLİK DUYGUSUNA KAPILAN TERÖRİSTLER TESLİM OLUYORLAR

İletişim kopukluğuna bağlı kayıpların önüne geçemeyen sözde örgüt yönetimi, inisiyatifi kırsal kadrolara bıraktı. Bu da alt kademelerde terk edilmişlik, ideolojik bağlılıkta zaaf ve örgütten kopmalara sebep oldu.

Çözülme, kaçış ve teslim olmaların artması üzerine sözde örgüt yönetimi Türkiye’den sonra Suriye ve Irak’ta bulunan kadrolarına cep telefonu kullanımını yasakladı.

Aileleriyle iletişim kurabilen teröristlerin örgütten kaçarak teslim olması sözde lider, kadroyu çözümsüzlük ve çaresizlik içinde bırakıyor.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ