Terör örgütü PKK’nın cep telefonu kullanımını engellemesinin sebebi ortaya çıktı

Örgüt yönetiminin kırsal kadroyu kaderine terk etmesi, alt kademelerde terk edilmişlik, ideolojik bağlılıkta zafiyet ve örgütten kopmalara neden oldu.

Terörle mücadele kapsamında, son iki yılda terör örgütlerine yönelik operasyonlar kırsalda yüzde 150 oranında artarken bu operasyonlarda örgüte ait çok sayıda silah, mühimmat ve malzeme bulundu.

Son iki yılda İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığınca kırsalda gerçekleştirilen operasyonlarda, 501’i el telsizi, 96’sı ülkeler arası görüşme kapasitesine sahip uzun menzilli cihazlar olmak üzere 597 telsiz ele geçirildi.

İLKEL ÖRGÜT

Güvenlik güçlerinin, harekat alanında sürdürdüğü mücadele karşısında yeni iletişim vasıtaları bulamayan terör örgütü, son çare olarak ilkel şartlarda haberleşme metotlarına başvuruyor.

İletişim kurmak için kurye göndermeye başlayan terör örgütünde bu usulün de işe yaramadığı ortaya çıktı.

TERK EDİLMİŞLİK DUYGUSUNA KAPILAN TERÖRİSTLER TESLİM OLUYORLAR

İletişim kopukluğuna bağlı kayıpların önüne geçemeyen sözde örgüt yönetimi, inisiyatifi kırsal kadrolara bıraktı. Bu da alt kademelerde terk edilmişlik, ideolojik bağlılıkta zaaf ve örgütten kopmalara sebep oldu.

Çözülme, kaçış ve teslim olmaların artması üzerine sözde örgüt yönetimi Türkiye’den sonra Suriye ve Irak’ta bulunan kadrolarına cep telefonu kullanımını yasakladı.

Aileleriyle iletişim kurabilen teröristlerin örgütten kaçarak teslim olması sözde lider, kadroyu çözümsüzlük ve çaresizlik içinde bırakıyor.

AA