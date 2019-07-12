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12 Temmuz 2019 Cuma 09:59:30 | Son Güncelleme: 12 Temmuz 2019 Cuma 10:02:53

Terör örgütü PKK itirafçısı 1,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan yargılanan, itirafçı 'Bınewş Güneş' kod adlı Özlem T. (26) 'etkin pişmanlık' kapsamında verdiği ifadeleri nedeniyle 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına mahkum edildi. 

Karaçoban ilçesine bağlı Molladavut köyünde yaşayan Özlem T.'nin, terör örgütü PKK/KCK'nın 'dağ kadrosu'na katıldığının tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma sürerken, Bingöl'de 21 Ağustos 2016'da düzenlenen operasyon sırasında; 'Azad Farkın' kod adlı, Nevzat Gündüz isimli, terör örgütünün sözde yöneticisine ait doküman ve dijital veriler ele geçirildi. Bunlar üzerinde yapılan incelemede, Özlem T. ile anne- babasının bilgileri çıktı. Gözaltına alınan Özlem T., 'etkin pişmanlık' hükümlerinden yararlanarak, itirafçı oldu. Özlem T. hakkında, Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada, 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi ve verilen cezada 'etkin pişmanlık yasası' gereğince indirim yapılması talep edildi. 

CAMİDEN ANONSLA ÇAĞIRMIŞLAR

Irak'ın kuzeyinde, PKK kamplarında faaliyet gösterdiğini aktaran Özlem T., Molladavut köyünden Şirivan ve Davut isimli teröristlerin 2014 yılında örgüte katıldıklarını belirtti. Aynı yılın sonbahar aylarında, köy camisinin hoparlörlerinden tüm köy halkının camide toplanması için anons yapıldığını kaydeden itirafçı T., şunları söyledi:

"Ben de camiye gittim. Köydeki hemen hemen tüm genç kızlar ve erkekler camiye gelmişlerdi. Bir müddet sonra camiye silahlı, uzun boylu, esmer tenli, siyah saçlı, zayıf yapılı 'Çektar' olarak hitap edilen bir örgüt mensubu ile sivil giyimli 40- 45 yaşlarında, orta boylu, kilolu, esmer, ak saçlı, saçının ön kısmı kısmen dökülmüş 'Hafit' olarak hitap edilen şahıslar geldi. Camiden anons yapan bu iki kişiydi. Çektar, bize gençlerin örgüt mensupları ile irtibatlı olmalarını, örgüt mensuplarının bulundukları bölgelere gelip gitmelerini, yardım istediklerinde örgüt mensuplarına yardım etmemizi, ihtiyaç olduğu durumda kadın-erkek gençlerin örgüte katılmalarını ve hizmet etmelerini söyledi. Bunun üzerine camide bulunanlar, Çektar'a katılım yapmak istemediklerini söylediler. Çektar, bu sözler üzerine bağırarak, 'Sizler ister kabul edin ister kabul etmeyin, ihtiyaç duyulduğunda gönüllü ya da zorla örgüte katılacaksınız' dedi. Yapılan anons üzerine camiye toplantıya giden gençleri, köyün yaşlıları, 'Sakın gitmeyin, katılmayın, sizleri görmesinler' diye uyardılar."

'SENİ DAĞA GÖTÜRECEĞİZ' DEMİŞLER

Konuşmadan sonra 'Çektar' ve 'Hafit'in, köy çıkışındaki siyah araca binip, gittiğini anlatan Özlem T., şöyle devam etti: 

"Bu kişiler ayrıldıktan sonra köyün yaşlıları bizlere kızdılar. 'Biz sizi uyardık, neden toplantıya katıldınız? Bunların sözlerine inanmayın. Kimse kırsala gitmesin, giden olursa da yanlış yapar, kendisi bilir' dediler. Yaklaşık 5- 6 gün kadar sonra akşam saatlerinde köyün çeşmesinde bulunduğum sırada yaya bir şekilde ve silahlı olarak Çektar ve başka bir örgüt mensubu yanıma geldi. Çektar, 'Seni dağa götüreceğiz, bize seni akraban olan Şirivan tavsiye etti. Sakın bağırma, bağırırsan köyü başımıza toplarsın. Böyle yaparsan ihanet edersin, bizimle birlikte geleceksin' dedi. Ben korktuğum için bağıramadım. Çektar ile yanında bulunan örgüt mensubu beni zorla yaya bir şekilde 3- 4 saat kadar dinlenmeden bilmediğim bir yere götürdüler."

RAHATSIZLANINCA BABASINA TESLİM ETMİŞLER

Zap kampında spor ve silah eğitimi ile siyasi ve ideolojik eğitim gördüğünü aktaran Özlem T., kendisine 'Gülistan' kod adlı terörist tarafından 'Bınewş Güneş' kod adı verildiğini belirtti. Son olarak götürüldüğü Metina kampında 1 yıl kaldıktan sonra hastalandığını anlatan Özlem T., "Hastalığım ağırlaştıkça yanımda bulunan örgüt mensupları ile tartışıyordum ve 'Beni evime gönderin' diyordum. 2015 yılı Ağustos ya da Eylül ayları olabilir, bulunduğum evdeki örgüt mensupları benim rahatsızlığım artınca babam ile irtibata geçmişler, örgüt mensupları beni bir araca bindirerek, Irak- Türkiye sınırında bir noktaya getirerek, babama beni teslim ettiler. Babam ile birlikte Karaçoban ilçesine geri döndüm. Geri döndükten kısa bir süre sonra kayıp müracaatında bulunarak, kimlik çıkarttım" dedi.

Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen karar duruşmasında, mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Özlem T.'yi 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan önce 7,5 yıl hapis cezasına mahkum etti. 'Etkin pişmanlık' hükümleri kapsamında cezayı 1 yıl 10 ay 15 güne düşüren heyet, 'iyi hal' indirimi de uygulayarak, Özlem T.'yi 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı. Hükmün açıklanması 5 yıl süreyle geri bırakıldı.

DHA

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