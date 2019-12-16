Terör örgütü mensubu Aziz Oruç ile aynı araçta yakalanan HDP Doğubayazıt İlçe Başkanı tutuklandı
Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG mensubu Aziz Oruç ile İran'dan Türkiye'ye girerken aynı araçta yakalanan HDP Doğubayazıt İlçe Başkanı Abdullah Ekelek ile eski HDP Doğubayazıt Belediye Meclisi üyesi M.İ.M tutuklandı. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan şüpheliler, "terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçlamasıyla cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, Doğubayazıt ilçesinde durdurulan otomobilde terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG mensubu Aziz Oruç ile aynı araçta yakalanan HDP Doğubayazıt İlçe Başkanı Abdullah Ekelek ile eski HDP Doğubayazıt Belediye Meclisi üyesi M.İ.M'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Teröristi otomobille güvenli bölgeye götürmeye çalıştıkları öne sürülen iki zanlı, Doğubayazıt Adliyesine sevk edildi.
Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan şüpheliler, "terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçlamasıyla cezaevine gönderildi.
Teröristin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
(AA)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Hablemitoğlu suikastinin kilit ismi Ukrayna'da yakalandı
- Hasankeyf'teki son eser 610 yıllık Er-Rızk Camisi'nin 1700 tonluk gövdesi de taşınmaya başlandı
- Terör örgütü mensubu Aziz Oruç ile aynı araçta yakalanan HDP Doğubayazıt İlçe Başkanı tutuklandı
- 7 üs bölgesi kuruldu! Geçiş yolları ateş altında
- Ağustos ayında yüzde 14 olan işsizlik oranı Eylül'de yüzde 13,8 oldu