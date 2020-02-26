Terör örgütü DEAŞ'a operasyon
Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 10 zanlıdan 9'u yakalandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduklarına dair haklarında istihbari bilgiler bulunan zanlılara yönelik çalışma başlatıldı.
Alınan yasal izinlerin ardından harekete geçen ekipler, haklarında gözaltı kararı bulunan 10 zanlıdan, Irak uyruklu oldukları belirtilen 9'unu eş zamanlı operasyonlarla yakaladı.
Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından ifade işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.
AA
- Adalet Bakanı Gül'den Kılıçdaroğlu'na tepki: Yargıya eleştiri olabilir, ama hakaret asla kabul etmiyoruz
- Başkan Erdoğan, AK Parti grup toplantısında konuşuyor
- Son dakika: Gezi davası hakimi Galip Mehmet Perk hakkında flaş FETÖ iddiası!
- Ekonomiye ilişkin 'torba teklif' Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi
- Son dakika: Malatya Valisi deprem sonrası o iddiayı yalanladı