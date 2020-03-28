28 Mart 2020 Cumartesi 09:51:30 | Son Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 09:54:20
Terör örgütü darbeyi yedi! 8 terörist öldürüldü
MSB :Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
MSB :Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
MSB'nin Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:
"Irak kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 8 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız tüm hızıyla devam ediyor."
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