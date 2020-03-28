Terör örgütü darbeyi yedi! 8 terörist öldürüldü

MSB :Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

MSB'nin Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:

"Irak kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 8 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız tüm hızıyla devam ediyor."