  • Bist 100
    93981.4
  • Dolar
    5,9185
  • Euro
    6,5308
  • Altın
    284,6530
İstanbul
15 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Azerbaycanlı ünlü sanatçı Azerin’den Mehmetçik için duygulandıran mesaj Azerbaycanlı ünlü sanatçı Azerin’den Mehmetçik için duygulandıran mesaj
Azerbaycanlı ünlü sanatçı Azerin'den Mehmetçik için duygulandıran mesaj Azerbaycanlı ünlü sanatçı Azerin'den Mehmetçik için duygulandıran mesaj
İranlı vekilden mecliste PYD/PKK tepkisi İranlı vekilden mecliste PYD/PKK tepkisi
Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 560 oldu Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 560 oldu
Olympique Lyon'un yeni teknik direktörü Rudi Garcia Olympique Lyon'un yeni teknik direktörü Rudi Garcia
"Terör örgütlerine karşı PKK, YPG ve DEAŞ'a yönelik bir operasyondur" "Terör örgütlerine karşı PKK, YPG ve DEAŞ'a yönelik bir operasyondur"
Paris Saint-Germain'i yıkan sakatlık haberi Paris Saint-Germain'i yıkan sakatlık haberi
Trabzonspor'da Obi Mikel antrenmanı yarıda bıraktı Trabzonspor'da Obi Mikel antrenmanı yarıda bıraktı
Dışişleri Bakanlığı: AB'nin Suriye ve Doğu Akdeniz kararlarını tümüyle reddediyor ve kınıyoruz Dışişleri Bakanlığı: AB'nin Suriye ve Doğu Akdeniz kararlarını tümüyle reddediyor ve kınıyoruz
Başakşehir'den Enver Cenk Şahin'e 'Evine geri dön' çağrısı Başakşehir'den Enver Cenk Şahin'e 'Evine geri dön' çağrısı
İçişleri Bakanlığı'ndan Kandil'in siyasi partisi HDP'li Gergerlioğlu'nun iddialarına cevap İçişleri Bakanlığı'ndan Kandil'in siyasi partisi HDP'li Gergerlioğlu'nun iddialarına cevap
Ruhani: Suudi Arabistan ile olan sorunların müzakere yoluyla çözülmesine karşı değiliz Ruhani: Suudi Arabistan ile olan sorunların müzakere yoluyla çözülmesine karşı değiliz
Milli Savunma Bakanı Akar'dan önemli açıklama! Milli Savunma Bakanı Akar'dan önemli açıklama!
Lübnan Dışişleri Bakanı'nın muhtemel Suriye ziyareti tepkilere neden oldu Lübnan Dışişleri Bakanı'nın muhtemel Suriye ziyareti tepkilere neden oldu
Borsa günü düşüşle tamamladı Borsa günü düşüşle tamamladı
Genelkurmay Başkanı Güler, Rus mevkidaşı ile görüştü Genelkurmay Başkanı Güler, Rus mevkidaşı ile görüştü
ATO'dan "KOBİ'ler için de finansal yapılandırma" çağrısı ATO'dan "KOBİ'ler için de finansal yapılandırma" çağrısı
St Pauli'den skandal Enver Cenk Şahin kararı St Pauli'den skandal Enver Cenk Şahin kararı
Çarpıcı rapor yayımlandı: İşte Barış Pınarı Harekatı'nın şifreleri... Çarpıcı rapor yayımlandı: İşte Barış Pınarı Harekatı'nın şifreleri...
Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi arayarak geçmiş olsun temennisini iletti Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi arayarak geçmiş olsun temennisini iletti
Ayşe'nin ölümünde, doktora 'ağırlaştırılmış müebbet' istemi Ayşe'nin ölümünde, doktora 'ağırlaştırılmış müebbet' istemi
Suriyeli Abraz aşireti: Türk halkı olmazsa bize kimse sahip çıkmaz Suriyeli Abraz aşireti: Türk halkı olmazsa bize kimse sahip çıkmaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
'Şehitler diyarı'nın minik yüreklerinden Mehmetçik'e destek 'Şehitler diyarı'nın minik yüreklerinden Mehmetçik'e destek

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

14 Ekim 2019 Pazartesi 19:29:58 | Son Güncelleme: 14 Ekim 2019 Pazartesi 19:30:45

"Terör örgütlerine karşı PKK, YPG ve DEAŞ'a yönelik bir operasyondur"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Hiçbir şekilde, hiçbir suretle bir sivilin zarar görmemesi için gerekli tedbirler alınmıştır ve bir etnik kimliğe karşı değil, terör örgütlerine karşı PKK, YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik bir operasyondur." dedi.

Adalet Bakanı Gül, Fransa'nın Strazburg kentindeki Avrupa Konseyi Adalet Bakanları Toplantısı'nda konuştu.

Bakan Gül, "Bugün dijital adaleti konuşurken gerçek adaleti konuşamayan insanların olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Bugün ülkemizde yaklaşık 4 milyon Suriyeli mülteci bulunmaktadır. Evsiz, barksız, dijital ortamsız, internetsiz, kendi vatanından uzakta yaşayan bu insanlar gerçekten bir insanlık dramıdır." diye konuştu.

DEAŞ, FETÖ ve PKK ile etkili mücadele etmekteki amacın esasen Avrupa'nın da güvenliğini temin etmek olduğunu dile getiren Gül, "Terörle mücadele konusunda, uluslararası toplumun suçluların iadesi çerçevesinde bu taleplerin yerine getirilmesi, terörle etkin mücadele anlamında çok önemli katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı konusuna da değinen Gül, şunları kaydetti:

"Birleşmiş Milletler'in kurucu anlaşmasının 51'inci maddesinde meşru müdafaa hakkı çerçevesinde yine terörle mücadele çerçevesinde bu harekat yapılmaktadır. Bu harekat Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı bir şekilde icra edilmektedir. Hiçbir şekilde, hiçbir suretle bir sivilin zarar görmemesi için gerekli tedbirler alınmıştır ve bir etnik kimliğe karşı değil, terör örgütlerine karşı PKK, YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik bir operasyondur."

Bakan Gül, "Bugün Türkiye'de 4 milyona yakın mülteci bulunmaktadır. Güvenli bölgeler oluştukça yaklaşık 400 bin mülteci kendi ülkelerine dönmüştür. Bu harekat neticesinde de yine evsiz barksız kalan Suriyeli mültecilerin güvenli bir şekilde evlerine dönmeleri amaçlanmaktadır." dedi.

Gül, diğer ülkelerin Adalet bakanlarına hitaben yaptığı konuşmada ayrıca, Türkiye'nin NATO üyesi bir ülke olduğunu hatırlatarak, "Ankara'nın Diyarbakır'ın güvenliği ne kadar önemliyse, Paris, Berlin, Londra'nın güvenliği de o kadar önemlidir. Bu güvenliği de sağlama adına terörle etkin mücadele yapma kararlılığımız da devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Gül temasları çerçevesinde Azerbaycan Adalet Bakanı Fikret Memmedov ve Fransa Adalet Bakanı Nicole Belloubet ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ