'Terör koridoru paramparça edilecek'

Başkan Erdoğan, Fırat'ın doğusunda terör koridorunun oluşmasına izin vermeyeceklerinin altını çizerek, “ABD ile Suriye sınırları boyunca güvenli bölge oluşturmaya yönelik görüşmeler ne şekilde sonuçlanırsa sonuçlansın, Fırat'ın doğusundaki terör koridorunu paramparça etmekte kararlıyız” dedi.

TOPRAĞIN ALTINA GİRECEKLER

Türkiye'ye yönelik gizlenemez hale gelen Avrupa ve ABD ambargolarının ve bölgeye yığılan on binlerce TIR dolusu silah ve malzemenin, kendilerini terör sorununu çözmekten alıkoyamayacağını söyleyen Erdoğan, “Ne yapılması gerekiyorsa bunu yapıyoruz ve yapacağız. Bunun için de bir yerlerden izin almamıza ihtiyacımız yok. Biz kendi göbeğimizi kendimiz kesmesini biliriz. Bölgedeki yabancı güçlere güvenerek kabadayılık yapanlar, yarın ya toprağın altına girecek ya da zillete razı olacaktır” diye konuştu. Türkiye'ye yönelik terör saldırılarının merkezi olan Kuzey Irak sınırlarında Pençe ve Pençe-2 harekatlarıyla kalıcı çözümler bulma yolunda olduklarını aktaran Erdoğan şunları söyledi: “Amacımız teröristleri sınır hattındaki sarp dağlar yerine, sınırımızın ötesindeki düz ovada karşılayıp engelleyecek bir güvenlik hattı oluşturmaktır. Bunu başardığımızda 'Kandil' diye bir meselemiz de kalmayacaktır. Fırat'ın doğusundaki terör guruplarıyla Kuzey Irak'taki teröristlerin irtibatını da kesmiş olacağız. Böylece hem doğuda hem batıda bu terör koridorunu kıskaca alma ve imha imkanına kavuşacağız. Erbil'deki konsolosluk görevlimize yapılan saldırı, harekatımızın ne kadar isabetli olduğunun teyididir.

SURİYELİLERE SESLENDİ

Erdoğan, Suriye'nin kuzeyindeki Kürt, Arap ve Türkmenlere seslenerek, “Hep birlikte bu PYD denen işbirlikçi, zalim örgütü bir an önce tasfiye edelim. Suriye'nin huzura, güvenliğe, feraha kavuşmasının ilk ve önemli şartı, PYD denen bu kiralık katil sürüsünü ortadan kaldırmaktır” ifadelerini kullandı.