Terör inlerine Bora 'Pençe'si

Türkiye’nin terörle mücadelesi yurtiçinde ve sınır ötesinde aralıksız devam ediyor. Hakkâri’de düzenlenen operasyonda, 2 PKK’lı terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Hatay'ın Amanos Dağları kırsalında düzenlenen operasyonda, bir terörist öldürüldü. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 27 Mayıs'ta Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik başlattığı Pençe Harekâtı ise başarılı bir şekilde devam ediyor.

Komandolar teröristlerin peşinde

Araziyi karış karış tarayan komandolar, PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınak, barınak, mağara, mühimmat ve yaşam alanlarını da bir bir tespit ediyor. İnsansız Hava Aracı’yla (İHA) Hakurk'ta tespit edilen PKK hedefleri, verilen koordinatlar doğrultusunda, Hakkâri’nin Derecik ilçesindeki 34'üncü Hudut Alay Komutanlığı'nda konuşlandırılan Türkiye'nin milli imkanlarıyla geliştirdiği Bora’yla vuruldu. Türkiye'nin balistik füzesi Bora, Pençe Harekâtı’nda ilk kez kullanılmıştı. Dikey atışla hedefi tam isabetle vuran milli füzenin 280 kilometrenin üzerinde menzili bulunuyor. Bu arada Siirt'in Eruh ilçesi Akmeşe kırsalında PKK'lılar ile çıkan çatışmada Uzman Çavuş Yasin Baran (25)şehit oldu, 1 asker yaralandı.