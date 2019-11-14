Terör inlerinde kış temizliği

Türkiye’nin terör örgütleriyle mücadelesi yurtiçinde ve sınır ötesinde aralıksız devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Pençe operasyonlarıyla Irak, Barış Pınarı Harekâtı’yla Suriye’de, terör örgütü PKK’ya darbe üstüne darbe indiriyor. Türkiye’de ise TSK, polis ve güvenlik korucularıyla örgüte göz açtırılmıyor. Teröristlere hareket alanı bırakmayan güvenlik güçleri, PKK’nın kökünü kazıyor.

TERÖR İNLERİ İMHA EDİLDİ

İçişleri Bakanlığı, 17 Ağustos'ta Şırnak, Hakkâri ve Van'da, PKK'ya yönelik başlatılan 'Kıran' operasyonunun ardından, 27 Ağustos'ta Mardin, Şırnak ve Batman'ı kapsayan 'Kıran-2' operasyonunu gerçekleştirdi. Siirt ve Şırnak'taki Helekol ve Bestler Dereler'de 'Kıran-3' operasyonu 21 Eylül'de; Ağrı, Iğdır ve Kars'ı kapsayan 'Kıran-4' operasyonu ise 24 Eylül'de başlatıldı. Dört Kıran operasyonunda, 17 Ağustos'tan bugüne kadar 116 terörist etkisiz hale getirildi. Örgüte ait 175 mağara, sığınak ve depo imha edildi. Operasyonlarda 19 terör örgütü işbirlikçisi yakalandı. Operasyonlar bir yandan sürdürülürken, İçişleri Bakanlığı tarafından 8 Kasım'da Diyarbakır, Bingöl ve Muş'u kapsayan 'Kıran-5' operasyonu başlatıldı. Kıran-5 operasyonunda ise şu ana kadar teröristlerin kullandığı 20 kış sığınağı kullanılamaz hale getirildi. Operasyonlarda, bir ton 615 kilogram esrarla çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

MEHMETÇİK’E İHA DESTEĞİ

Dün ise İçişleri Bakanlığı tarafından ‘Kıran-6’ operasyonu başlatıldı. Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı’nca, Van, Hakkari ve Şırnak kırsalındaki Faraşin bölgesinde başlatılan Kıran-6 operasyonu, bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesinin engellenmesi ve bölgede barınan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla gerçekleştiriliyor. Operasyona, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı’nda görevli jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucularıyla, polis özel harekat personelinden oluşan 157 tim, 2 bin 360 personel katılıyor. Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu'nun yönettiği operasyonda, teröristleri etkisiz hale getirmeye çalışan timlere, insansız hava aracı (İHA) ve ATAK helikopterleriyle de havadan destek veriliyor.