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09 Ekim 2019 Çarşamba 17:03:33 | Son Güncelleme: 09 Ekim 2019 Çarşamba 17:14:39

Terör hedefleri canlı yayında böyle vuruldu

Suriye'nin Kuzeyine yönelik Barış Pınarı Harekatı başlarken, terör hedefleri canlı yayında vuruldu

Başkan Erdoğan, "Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve Deaş terör örgütlerine karşı #BarışPınarıHarekatı'nı başlatmıştır. Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir.

Barış Pınarı Harekatı ile, Ülkemize yönelik terör tehdidini bertaraf edeceğiz. Oluşturacağımız GÜVENLİ BÖLGE sayesinde Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmelerini sağlayacağız. Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacak, tüm bölge halkını terörün pençesinden kurtaracağız." dedi.

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