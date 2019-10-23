Terör devleti projesi çöpe atıldı

Başkan Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'na ABD'yle varılan mutabakat çerçevesinde verilen aranın son gününde, Rusya'nın Soçi kentinde Devlet Başkanı Putin'le kritik bir görüşme gerçekleştirdi. 6 saat 20 dakika süren toplantıların ardından Erdoğan ve Putin ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, “Sayın Putin'le terörle mücadele, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin sağlanmasıyla mültecilerin geri dönüşü noktasında tarihi bir mutabakata imza attık” açıklamasında bulundu.

PKK BÖLGEDEN TEMİZLENECEK

Erdoğan, “Barış Pınarı Harekatı'nı ele aldık. Harekatla ilgili kapsamlı bilgi verdik. Ana gaye bölgeden PKK/YPG terör örgütünü çıkarmaktır. Suriyeli sığınmacıların geri dönüşünü hızlandırmaktır. Bu Suriye'nin toprak bütünlüğünü de garanti altına alacaktır. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yoktur. Bütün adımlarımızı hassasiyetle attık. 4 bin kilometrekarelik alanı terörden temizledik. Bir dönem terör ve çatışmayla anılan Suriye toprakları, Türkiye'nin çabalarıyla yeniden huzur ve istikrara kavuştu. Bu modeli Suriye'nin kuzeyindeki diğer bölgelere de uygulamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

VATAN HASRETİ DİNDİRİLECEK

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Artık bu kardeşlerimizin vatan hasretini dindirecek adımları atmamız gerekiyor. Barış Pınarı Harekatı'nın bir diğer önemi bunu temin etmektir. Öncelikle bir milyon, ardından bir bu kadar daha Suriyeli'nin yerleşeceğine inanıyoruz. Uluslararası toplumun katkılarıyla bu planı hayata geçireceğiz. Gönüllü geri dönüşleri hızlandıracak projelerı hızlandıracağız. Bugün tarihi bir mutabakata imza attık.

SÜRE 29 EKİM'DE BİTİYOR

Türkiye ve Rusya ayrılıkçı kimseye izin vermeyecek. 150 saat içinde YPG 30 kilometre dışına çıkarılacak. Süre yarın (bugün) saat 12.00'de başlayacak. 150 saatin sonunda Barış Pınarı'nın batısı ve doğusunda 10 kilometrede Türk ve Rus devriyeleri başlayacaktır. Suriye halkı olarak ülkede istikrarın yeniden hakim olması için tüm gücümüzle çalışacağız.” 150 saatlik sürenin Cumhuriyet Bayramı olarak kutlanan 29 Ekim'e denk gelmesi dikkat çekti.

'SİZ GELDİNİZ HAVA NE KADAR GÜZEL OLDU'

Rusya Devlet Başkanı Putin, Başkan Erdoğan'ı Soçi'de Devlet Başkanlığı Rezidansı'nın kapısında karşıladı. Putin, “Siz geldiniz hava ne kadar güzel oldu” dedi. Erdoğan, Putin'in bu sözlerine, “Hava çok güzel” şeklinde cevap verdi.

TÜRKİYE'NİN ADIMLARINI ANLAYIŞLA KARŞILIYORUZ

Rusya Devlet Başkanı Putin, ortak basın toplantısında “Türkiye’nin ulusal güvenliğine yönelik adımlar atmak isteğini anlayışla karşıladığımızı birçok kez söyledik. Sayın Erdoğan'la atacağımız adımları görüştük. Astana formatı garantör ülkeleri, Anayasa Komitesi'nin çalışması için titiz bir şekilde çalıştılar. İnsani yardım konusunu da görüştük. Suriyeli göçmenlerin hızlı bir şekilde ülkesine dönmesi gerekiyor” diye konuştu.

DÖNÜM NİTELİĞİNDE KARAR

“Uluslararası topluma, özellikle BM'nin göçmenlerin dönüşünü desteklemesini bekliyoruz” ifadesini kullanan Putin şöyle devam etti: “Bu desteği sağlarken herhangi bir şart öne sürmemelidir. Ticaret hacmimizin arttığını görüyoruz. Ulusal paralarla ticareti öngören bir anlaşma imzalandı.

İKİLİ TİCARİ İLİŞKİLE ARTACAK

Bu da ikili ticaretin artmasına neden olacak. Turistik alandaki işbirliğimiz ve diğer çeşitli işbirliklerimizden de bahsettik. Bu ilişkiler karşılıklı bir şekilde gelişiyor. Çok uzun bir çalışmadan sonra bir karar alındı. Bu karar çok önemli ve bir dönüm niteliğindedir. Suriye'nin Türkiye'nin sınırında oluşan duruma çözüm niteliğinde bir karardır.”

İRAN'DAN ÇATLAK SESLER ÇIKIYOR

Erdoğan, “İran'dan bazı çatlak sesler çıkıyor. Bunları başta Sayın Ruhani olmak üzere susturmaları gerekirdi” dedi.

Erdoğan, Soçi'ye hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında, “İran'dan gelen bazı açıklamalar gerçekten bende ciddi manada üzüntüye sebep olmuştur. Aslında şöyle kısa süreli, yani bir 15-20 yıl öncesine varıncaya kadar nükleer başlıklı silahlar konusunda, Erdoğan'ın İran'la ilgili takındığı tavrı tüm dünya bilir. Ve biz bütün bu tavrı her şeye rağmen yaptık” ifadelerini kullandı.

CİDDİ MANADA RAHATSIZ EDİYOR

Başkan Erdoğan şöyle devam etti: “Ama İran'dan maalesef bazı çatlak sesler çıkıyor. Sayın Ruhani'den değil, Sayın Ruhani'nin yanındaki mesai arkadaşlarından ziyade, bazı çatlak sesler çıkıyor. Tabii bunları başta Sayın Ruhani olmak üzere susturmaları gerekirdi. Bu, başta şahsım olmak üzere tüm mesai arkadaşlarımı da ciddi manada rahatsız etmektedir.”

GÜÇLÜ LİDERLE BİR BAŞARI DAHA KAZANDIK

İletişim Bakanı Fahrettin Altun, Rusya ile sağlanan mutabakata ilişkin, “Terörle mücadelemiz, dost ve müttefik ülkelerin iş birliğiyle sürdürülerek neticelendirilecektir. Bölücü terör örgütünün devletçik projesi tarih olmuştur” ifadelerini kullandı. Altun, Türkiye ve Rusya arasındaki mutabakatla ilgili olarak Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği sayesinde tarihi bir diplomatik başarı elde edilmiştir. Terörle mücadelemiz, dost ve müttefik ülkelerin iş birliğiyle sürdürülerek neticelendirilecektir. Bölücü terör örgütünün devletçik projesi tarih olmuştur.”