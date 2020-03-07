Terör devleti İsrail'in bakanına Türkiye şoku! Ayyıldız Tim, hesabından İstiklal Marşı'nı paylaştı

Gazetenin paylaştığı görsellere göre hacklenen hesaptan Cumartesi sabahına doğru saat 02:00'da "Filistin'e özgürlük" ifadesinin yanı sıra Türkiye bayrağı ile Mehmet Akif Ersoy'a atıfla İstiklâl Marşı'nın sözleri paylaşıldı.

Bennett'in hesabından bu tweetlerin atılmasından kısa bir süre sonra bu paylaşımların silindiği görüldü.

Gazetenin haberinde Bennett'in telefonunun mu hacklendiğinin yoksa internet tarayıcısı üzerinden mi hacklendiğinin net olmadığı belirtildi.

Ocak 2018'de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eski yardımcılarından Dore Gold'un hesabının da hacklendiği, bu durumu "Türk siber ordusu Ayyıldız Tim"in üstlendiği aktarıldı.



