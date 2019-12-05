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05 Aralık 2019 Perşembe 17:19:27 | Son Güncelleme: 05 Aralık 2019 Perşembe 17:24:14

Termik santralleri ilgilendiren madde metinden çıkartıldı

Son dakika... Termik santrallere filtre zorunluluğunu iki yıl erteleye madde yasadan çıkarıldı, vetolu maddeyi yasadan çıkaran düzenleme genel kurulda kabul edildi

TBMM Genel Kurulu’nda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Meclis’e iade edilen, termik santrallere filtre takılmasını erteleyen maddenin kanun metninden çıkarılmasının ardından, "Dijital Hizmet Vergisi Kanunu" yeniden oylanarak kabul edildi. Kanun onaylanmak üzere Cumhurbaşkanlığı’na gönderilecek.

 

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