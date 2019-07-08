Tepki yağmıştı... Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan 'Sıla' açıklaması: Konseri revize edilecek
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bakanlığın yaz konserleri programına şarkıcı Sıla'nın da dahil edilmesi üzerine başlayan tartışmaların ardından Twitter'dan açıklama yaptı. Bakan Ersoy, Temmuz konser programının revize edileceğini bildirdi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yaz konserleri kapsamında 16 Temmuz'da İzmir'de düzenlenecek konsere şarkıcı Sıla'nın da dahil edilmesi, tartışmalara yol açtı. Sıla'nın Gezi eylemlerine katılması, 15 Temmuz darbe girişimi ardından Yenikapı mitingi için ‘şov’ tanımlamasında bulunarak "Hayır katılmayacağım. Kesinlikle darbe karşıtıyım ama böyle bir şovun içinde bulunmayı tercih etmiyorum" demesi ve terör örgütü PKK'nın hendek eylemleri sırasındaki açıklamalarını gündeme getiren bazı sosyal medya kullanıcıları, Bakanlığın şarkıcı ile anlaşmasını eleştirdi.
BAKAN AÇIKLAMA YAPTI
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da eleştiriler üzerine Twitter hesabından açıklama yaptı
Bakan Ersoy açıklamasında, "Devletimiz, milletimizin sesini duyar, dinler ve gereğini yapar. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Milletimizin hassasiyeti bizim hassasiyetimizdir. Eleştirilere kulak tıkamamız düşünülemez. Bu çerçevede Temmuz konser programımızı revize edeceğimizi kamuoyumuzun bilgisine sunarız" dedi.
DHA
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