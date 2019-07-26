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26 Temmuz 2019 Cuma 10:33:43 | Son Güncelleme: 26 Temmuz 2019 Cuma 10:37:13

Temizlik Benim İşim programını Kadir Ezildi sunacak! Temizlik Benim İşim ne zaman başlayacak? Temizlik avcısı Kadir Ezildi kimdir?

Fox Tv'de yeni başlayacak Temizlik Benim İşim programının fragmanlarının dönmeye başlaması ile gündüz kuşağı izleyicileri program ile ilgili aramalar yapmaya başladı. İzleyicilerin şimdiden yoğun ilgi ile beklediği Temizlik Benim İşim programı yakında Fox Tv ekranlarında olacak. Yapımcılığını Talya Prodüksiyon’un üstlendiği Temizlik Benim İşim yarışmasını temizlik takıntısıyla nam salan, sosyal medyada herkesin sevgilisi olan Kadir Ezildi sunacak. Kadir Ezildi kimdir? sorusunun yanıtı ve Temizlik Benim İşim programı ile ilgili detaylar haberimizde.

Fox Tv Türkiye’nin yeni kanallarından TLC’nin en çok sevilen programını transfer etti. Temizlik Benim İşim programı yakında Fox Tv'de başlıyor. Temizlik Benim İşim programının fragmanının yayınlanması ile birlikte temizlik meraklısı izleyiciler programla ilgili yoğun aramalar yapmaya başladı. Temizlik Benim İşim programının sunucusunun Kadir Ezildi olduğunu gören izleyiciler, "Kadir Ezildi kimdir? Kadir Ezildi kaç yaşında? sorularının yanıtı arama motorlarında aratmaya başladı. Temizlik Benim İşim programı ve sunucusu Kadir Ezildi hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

Yapımcılığını Talya Prodüksiyon’un üstlendiği “Temizlik Benim İşim” yarışması, çok yakında FOX izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. TLC televizyonu Temizlik Avcıları programının farklı isimler ile devam edeceğini duyurmuştu. Temizlik Avcıları programında Kadir Ezildi, Arzu Nar Gül ve Hülya Yavuz Özşeçen birlikte hiç tanımadıkları insanların evlerini temizlemişti. Program gündüz kuşağı izleyicisinin takdirini toplamıştı.

Fox Tv'de yeni başlayacak Temizlik Benim İşim programında “En iyi temizliği ben yaparım” diyen 5 titiz, temizlik takıntısıyla nam salan, sosyal medyada herkesin sevgilisi olan Kadir Ezildi eşliğinde yarışacak, bir hafta boyunca kirli ve dağınık 5 evi temizleyecek. Kıyasıya rekabetin yaşanacağı, eğlencenin hiç eksik olmayacağı yarışmada haftanın birincisi büyük ödülün sahibi olacak.

ÖDÜL 10 BİN TL 

Küçük bir toz zerresine bile tahammülü olmayan, temizliğiyle övünen titiz yarışmacılar bilmedikleri kirli bir eve gidecek, evi en iyi şekilde temizlemek için zamana karşı yarışacak.

Temizliğin ustası, lekelerin düşmanı Kadir Ezildi, günün yarışmacısına bir yandan destek olup yardım ederken, bir yandan da eleştirilerini sıralayacak. Günün yarışmacısı hem rakiplerinden hem de Kadir Ezildi’den en iyi puanı almak için canla başla temizlik yapacak.

Haftanın finalinde en fazla puanı alan yarışmacı, büyük ödül 10 bin TL’nin sahibi olacak. Yarışmaya www.temizlikbenimisim.tv adresi üzerinden başvuru yapılabiliyor.

TEMİZLİK BENİM İŞİM SUNUCUSU TEMİZLİK AVCISI KADİR EZİLDİ KİMDİR?

Kadir Ezildi, 19 Mart 1995 tarihinde İstanbul'da doğdu. Kadir Ezildi anne tarafından  Bayburt’lu baba tarafından ise Konyalıdır.24 yaşında olan Kadir Ezildi evde annesi Ümran hanımdan ayrı olarak haftada üç gün dip köşe temizlik yapıyor. Kadir Ezildi'nin titizliği ve temizlik düşkünlüğü nedenyile evde annesini bile bıktırdığı biliniyor. 

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