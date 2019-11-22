Temizlik Benim İşim yoğun ilgi görüyor. Temizlik Benim İşim haftanın birincisi kim oldu? 22 Kasım Temizlik Benim İşim kim kazandı? soruları gündemin araştırılan soruları arasında yerini aldı. Hafta boyunca en iyi temizliği yaparak diğer yarışmacı arkadaşları ile sunucu Kadir'den en yüksek puanı alan haftanın birincisi oluyor. Temizlik Benim İşim'de Cuma günleri haftanın son yarışmacısı yarışıyor. Akabinde finale geçiliyor. Programda gün sonunda büyük ödül de sahibini buluyor. 22 Kasım Temizlik Benim İşim hafta birincisi ve puan durumu gibi bilgiler haberimizde yer alıyor.

TEMİZLİK BENİM İŞİM HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Temizlik Benim İşim haftanın birincisi henüz açıklanmadı. Birinci açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecek.

TEMİZLİK BENİM İŞİM BU HAFTANIN YARIŞMACILARI

27 yaşında olan Gönül Erdoğan, öğrenci ve spor eğitmenidir. Dövüş sporlarıyla yakından ilgileniyor.

Yeşim Türkay, 44 yaşında ev hanımı. Evli ve iki çocuk sahibi olan Yeşim Hanım aslen Tokatlı'dır.

Tuğçe Atılay 28 yaşında ev hanımı. Kendisini deli çılgın ve geveze olarak tanımlıyor.

Emel Aydın 32 yaşında ev hanım. Evli ve iki çocuk sahibidir. Altıncı hissinin kuvvetli olduğunu söylüyor.

Sevil Ülken 37 yaşında ev hanımı, 3 çocuk sahibidir. Aslen Gümüşhaneli olsa da doğma büyüme Kasımpaşalı'dır.

TEMİZLİK BENİM İŞİM 21 KASIM PUANLARI

Temizlik Benim İşim 21 Kasım 2019 Perşembe günü kim yarıştı, arkadaşlarından kaçar puan alabildi?

Yarışmanın bugünkü etabında temizlik yapan isim Emel oldu. Emel arkadaşlarından toplamda 8 puan alabildi.

TEMİZLİK BENİM İŞİM 20 KASIM PUAN DURUMU

Temizlik Benim İşim 20 Kasım 2019 Çarşamba günü yarışan isim kim oldu, arkadaşlarından ev temizliği için kaçar puan aldı?

Bugün yarışan isim Gönül oldu. Gönül arkadaşlarından toplamda 7 puan alabildi.

TEMİZLİK BENİM İŞİM 19 KASIM PUAN DURUMU

Temizlik Benim İşim 19 Kasım 2019 Salı günü yarışan Yeşim arkadaşlarından kaç puan aldı?

Bugün yarışan isim Yeşim oldu. Yeşim arkadaşlarından 9 puan alabildi.

TEMİZLİK BENİM İŞİM 18 KASIM PAZARTESİ PUAN DURUMU



Temizlik Benim İşim 18 Kasım 2019 Pazartesi günü yeni haftaya başladı. Yeni haftaya yeni yarışmacılarla başlayan programda bugün kim yarıştı, kaç puan aldı?

Temizlik Benim İşim 18 Kasım 2019 Pazartesi günü yarışan ismi Tuğçe oldu. Tuğçe bugün yaptığı temizlikle bütün arkadaşlarından ikişer puan aldı. Toplamda puanı ise 8 oldu.

TEMİZLİK BENİM İŞİM KADİR KİM?

Geçen yıl TLC'de Temizlik Avcıları programıyla ünlenen Kadir yeni sezonda Temizlik Benim İşim adlı yarışmanın sunuculuğunu yapıyor. 19 Mart 1995 tarihinde doğan Kadir Ezildi, annesiyle birlikte yaşıyor. Haftada 3 gün dip köşe ciddi bir temizlik yapan Kadir annesini bile bezdirmiş durumda. Aslen Konyalı olan Ezildi İstanbul'da ikamet ediyor.

Obsesif Kompülsif Bozukluk teşhisi bulunan Kadir pek misafir sevmiyor. Sadece evini değil yaşadığı apartmanın temizliğini de yapan Kadir Ezildi evdeki herkesi de bıktırmış. Özellikle Kadir’in annesi onun bu takıntısından bıkmış. Kadir’in annesi işten eve geldiğinde oturamadığını ve kendi evinde tedirgin olduğunu söylüyor.

Çaya oldukça düşkün olan Kadir Ezildi yeni programıyla son zamanların yükselen ekran yıldızlarından biri olacak gibi görünüyor.