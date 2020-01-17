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17 Ocak 2020 Cuma 13:44:59 | Son Güncelleme: 17 Ocak 2020 Cuma 13:48:34

Temizlik Benim İşim haftanın birincisi kim? 17 Ocak Temizlik Benim İşim ödülü kim aldı?

Temizlik Benim İşim'de bugün haftanın finali yaşanıyor. Temizlik Benim İşim haftanın birincisi kim? 17 Ocak Temizlik Benim İşim ödülü kim aldı? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. FOX Tv programı Temizlik Benim İşim programı gündüz kuşağında sevilen programlar arasında yer alıyor. Temizlik Benim İşim programı hayranları bu haftanın kazananını merak ediyor. 10 Ocak Temizlik Benim İşim birincisi kim? Temizlik Benim İşim hafta birincisi kim oldu? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Bugün Temizlik Benim İşim'de en yüksek puanı alan birinci açıklanıyor. 17 Ocak Temizlik Benim İşim birincisi kim? sorusunun yanıtı haberimizde yer alıyor...

Temizlik Benim İşim haftanın birincisi kim? 17 Ocak Temizlik Benim İşim ödülü kim aldı? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. FOX Tv programı Temizlik Benim İşim programı gündüz kuşağında sevilen programlar arasında yer alıyor. Temizlik Benim İşim programı hayranları bu haftanın kazananını merak ediyor. Bugün Temizlik Benim İşim'de en yüksek puanı alan birinci açıklanıyor. 10 Ocak Temizlik Benim İşim birincisi kim? sorusunun yanıtı haberimizde yer alıyor...

TEMİZLİK BENİM İŞİM HAFTA BİRİNCİSİ KİM?

Temizlik Benim İşim 17 Ocak haftanın birincisi henüz belli olmadı. Açıklandıktan sonra haberimiz içerisinde yer alacak.

TEMİZLİK BENİM İŞİM FORMATI NE?

“En iyi temizliği ben yaparım” diyen 5 titiz, temizlik takıntısıyla nam salan, sosyal medyada herkesin sevgilisi olan Kadir Ezildi eşliğinde yarışacak, bir hafta boyunca kirli ve dağınık 5 evi temizleyecek. Kıyasıya rekabetin yaşanacağı, eğlencenin hiç eksik olmayacağı yarışmada haftanın birincisi büyük ödülün sahibi olacak.

Haftanın finalinde en fazla puanı alan yarışmacı, büyük ödül 10.000 TL’nin sahibi olacak.

Temizlik Benim İşim hafta içi her gün 14.00'te FOX'ta!

TEMİZLİK BENİM İŞİM KADİR KİM? 

Geçen yıl TLC'de Temizlik Avcıları programıyla ünlenen Kadir yeni sezonda Temizlik Benim İşim adlı yarışmanın sunuculuğunu yapıyor. 19 Mart 1995 tarihinde doğan Kadir Ezildi, annesiyle birlikte yaşıyor. Haftada 3 gün dip köşe ciddi bir temizlik yapan Kadir annesini bile bezdirmiş durumda. Aslen Konyalı olan Ezildi İstanbul'da ikamet ediyor.

Obsesif Kompülsif Bozukluk teşhisi bulunan Kadir pek misafir sevmiyor. Sadece evini değil yaşadığı apartmanın temizliğini de yapan Kadir Ezildi evdeki herkesi de bıktırmış. Özellikle Kadir’in annesi onun bu takıntısından bıkmış. Kadir’in annesi işten eve geldiğinde oturamadığını ve kendi evinde tedirgin olduğunu söylüyor.  

Çaya oldukça düşkün olan Kadir Ezildi yeni programıyla son zamanların yükselen ekran yıldızlarından biri olacak gibi görünüyor.

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