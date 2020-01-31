  • Bist 100
    119693
  • Dolar
    5,9841
  • Euro
    6,6023
  • Altın
    303,4060
İstanbul
13 / 17
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Çin'deki vatandaşlarımızı Türkiye'ye getirecek olan 'Koca Yusuf' yola çıktı Çin'deki vatandaşlarımızı Türkiye'ye getirecek olan 'Koca Yusuf' yola çıktı
Temizlik Benim İşim hafta birincisi kim oldu? 31 Ocak Temizlik Benim İşim birincisi kim? Temizlik Benim İşim hafta birincisi kim oldu? 31 Ocak Temizlik Benim İşim birincisi kim?
İstanbul'a uçan iki Çinli havayolu şirketinden biri Pekin-İstanbul seferlerini durdurdu İstanbul'a uçan iki Çinli havayolu şirketinden biri Pekin-İstanbul seferlerini durdurdu
Beşiktaş, Fiorentina'dan Kevin-Prince Boateng'i kiraladı Beşiktaş, Fiorentina'dan Kevin-Prince Boateng'i kiraladı
İtalya koronavirüs nedeniyle acil durum ilan etti İtalya koronavirüs nedeniyle acil durum ilan etti
Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor maçı kadrosu açıklandı Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor maçı kadrosu açıklandı
Ianis Hagi, Rangers'a transfer oldu Ianis Hagi, Rangers'a transfer oldu
Olympiakos, transferin son gününde Emre Mor'a talip oldu Olympiakos, transferin son gününde Emre Mor'a talip oldu
Çapa Tıp Fakültesi’de takip edilen Çinli çocuğun test sonucunun 'İnfluenza B' olduğu ortaya çıktı Çapa Tıp Fakültesi’de takip edilen Çinli çocuğun test sonucunun 'İnfluenza B' olduğu ortaya çıktı
Fenerbahçe'nin stoperi Mathias Zanka, Fortuna Düsseldorf ile anlaştı Fenerbahçe'nin stoperi Mathias Zanka, Fortuna Düsseldorf ile anlaştı
Jesse Sekidika, 'Galatasaray'a söz verdim' deyip Medipol Başakşehir'in teklifini reddetmiş Jesse Sekidika, 'Galatasaray'a söz verdim' deyip Medipol Başakşehir'in teklifini reddetmiş
Türkiye'den bayrak yırtan Yunan vekile sert tepki: Çirkin, kabul edilemez ve takip edeceğiz Türkiye'den bayrak yırtan Yunan vekile sert tepki: Çirkin, kabul edilemez ve takip edeceğiz
Rusya'daki fabrikada meydana gelen gaz patlamasında 4 Türk hayatını kaybetti Rusya'daki fabrikada meydana gelen gaz patlamasında 4 Türk hayatını kaybetti
Şeyma Subaşı'dan yatak pozu Şeyma Subaşı'dan yatak pozu
Ekrem İmamoğlu, Şişli'de protesto edildi Ekrem İmamoğlu, Şişli'de protesto edildi
Kabus İngiltere'ye sıçradı! 2 kişide koronavirüs tespit edildi Kabus İngiltere'ye sıçradı! 2 kişide koronavirüs tespit edildi
Edis'in cinsel ilişki videosu mu var? "Babam video yüzünden kalp krizi geçiriyordu" Edis'in cinsel ilişki videosu mu var? "Babam video yüzünden kalp krizi geçiriyordu"
Doya Doya Moda hafta birincisi kim oldu? 31 Ocak Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda hafta birincisi kim oldu? 31 Ocak Doya Doya Moda kim elendi?
Tam bir fiyasko! Cimbom ne transfer yapabiliyor, ne de futbolcu gönderebiliyor Tam bir fiyasko! Cimbom ne transfer yapabiliyor, ne de futbolcu gönderebiliyor
Adanalı'nın Pınar'ı Tuğçe Özbudak'ın kendisinden 12 yaş küçük nişanlısı olay oldu! Adanalı'nın Pınar'ı Tuğçe Özbudak'ın kendisinden 12 yaş küçük nişanlısı olay oldu!
Sergen Yalçın, Abdullah Avcı'nın aldığı ücretin yarısını kazanacak Sergen Yalçın, Abdullah Avcı'nın aldığı ücretin yarısını kazanacak
Beşiktaş, genç yetenek Ajdin Hasic ile 4 yıllık sözleşme imzaladı Beşiktaş, genç yetenek Ajdin Hasic ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
NASA uzay teleskopunu kapattı NASA uzay teleskopunu kapattı
Mucize Doktor'a damga vuran Ali Vefa ve Ferman sahnesi! Mucize Doktor Ferman diziden ayrılıyor mu? Mucize Doktor'a damga vuran Ali Vefa ve Ferman sahnesi! Mucize Doktor Ferman diziden ayrılıyor mu?

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

31 Ocak 2020 Cuma 14:20:20 | Son Güncelleme: 31 Ocak 2020 Cuma 14:21:14

Temizlik Benim İşim hafta birincisi kim oldu? 31 Ocak Temizlik Benim İşim birincisi kim?

Temizlik Benim İşim hafta birincisi kim oldu? 31 Ocak Temizlik Benim İşim birincisi kim? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. FOX Tv ekranlarında yayınlanan Temizlik Benim İşim'de haftada 5 kirli ev, 5 titiz yarışmacı tarafından temizleniyor. Bugün Temizlik Benim İşim'de en yüksek puanı alan birinci açıklanıyor. 31 Ocak Temizlik Benim İşim birincisi kim? sorusunun yanıtı haberimizde yer alıyor...

Temizlik Benim İşim kim birinci oldu? 31 Ocak Temizlik Benim İşim kim kazandı? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. FOX Tv programı Temizlik Benim İşim programı gündüz kuşağında sevilen programlar arasında yer alıyor. Temizlik Benim İşim programı hayranları bu haftanın kazananını merak ediyor. Bugün Temizlik Benim İşim'de en yüksek puanı alan birinci açıklanıyor. 31 Ocak Temizlik Benim İşim birincisi kim? sorusunun yanıtı haberimizde yer alıyor...

31 OCAK TEMİZLİK BENİM İŞİM HAFTA BİRİNCİSİ KİM?

Temizlik Benim İşim hafta birincisi henüz açıklanmadı. 31 Ocak Temizlik Benim İşim hafta birincisi açıklandıktan sonra haberimiz içerisinde yer alacak.

TEMİZLİK BENİM İŞİM FORMATI NE?

“En iyi temizliği ben yaparım” diyen 5 titiz, temizlik takıntısıyla nam salan, sosyal medyada herkesin sevgilisi olan Kadir Ezildi eşliğinde yarışacak, bir hafta boyunca kirli ve dağınık 5 evi temizleyecek. Kıyasıya rekabetin yaşanacağı, eğlencenin hiç eksik olmayacağı yarışmada haftanın birincisi büyük ödülün sahibi olacak.

Haftanın finalinde en fazla puanı alan yarışmacı, büyük ödül 10.000 TL’nin sahibi olacak.

Temizlik Benim İşim hafta içi her gün 14.00'te FOX'ta!

TEMİZLİK BENİM İŞİM KADİR KİM? 

Geçen yıl TLC'de Temizlik Avcıları programıyla ünlenen Kadir yeni sezonda Temizlik Benim İşim adlı yarışmanın sunuculuğunu yapıyor. 19 Mart 1995 tarihinde doğan Kadir Ezildi, annesiyle birlikte yaşıyor. Haftada 3 gün dip köşe ciddi bir temizlik yapan Kadir annesini bile bezdirmiş durumda. Aslen Konyalı olan Ezildi İstanbul'da ikamet ediyor.

Obsesif Kompülsif Bozukluk teşhisi bulunan Kadir pek misafir sevmiyor. Sadece evini değil yaşadığı apartmanın temizliğini de yapan Kadir Ezildi evdeki herkesi de bıktırmış. Özellikle Kadir’in annesi onun bu takıntısından bıkmış. Kadir’in annesi işten eve geldiğinde oturamadığını ve kendi evinde tedirgin olduğunu söylüyor.  

Çaya oldukça düşkün olan Kadir Ezildi yeni programıyla son zamanların yükselen ekran yıldızlarından biri olacak gibi görünüyor.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ