Temizlik Benim İşim başvuru nasıl yapılır? Temizlik Benim İşim ne zaman, saat kaçta? soruları gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. FOX TV'de yayınlanan Temizlik Benim İşim programı yoğun ilgi görüyor. Temizlik Benim İşim programını temizlik takıntısıyla nam salan, sosyal medyada herkesin sevgilisi olan Kadir Ezildi sunuyor. “En iyi temizliği ben yaparım” diyen 5 titiz, bir hafta boyunca kirli ve dağınık 5 evi temizliyor.

TEMİZLİK BENİM İŞİM BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Temizlik Benim İşim başvurusu, FOX TV'nin sayfasından yapılıyor. Temizlik Benim İşim başvurusu iki türlü yapılıyor. Titiz yarışmacı ve kirli ev başvuruları ayrı ayrı yapılıyor. Titiz yarışmacı başvurusunda temizlik konusunda ne kadar iddialı olunduğu soruluyor. Kirli ev başvurusunda ise, evin kaç odalı ve ne kadar kirli olduğu sorunun yanıtlanması isteniyor.

TEMİZLİK BENİM İŞİM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Temizlik Benim İşim, hafta içi her gün saat 14:00'te FOX TV ekranlarında yayınlanıyor.

TEMİZLİK BENİM İŞİM HAKKINDA

“En iyi temizliği ben yaparım” diyen 5 titiz, temizlik takıntısıyla nam salan, sosyal medyada herkesin sevgilisi olan Kadir Ezildi eşliğinde yarışacak, bir hafta boyunca kirli ve dağınık 5 evi temizleyecek. Kıyasıya rekabetin yaşanacağı, eğlencenin hiç eksik olmayacağı yarışmada haftanın birincisi büyük ödülün sahibi olacak. Haftanın finalinde en fazla puanı alan yarışmacı, büyük ödül 10.000 TL’nin sahibi olacak.