Temel Karamollaoğlu sonunda bunu da söyledi: Elektrikli motor ne ki?
AK Parti'nin bu güne kadar gerçekleştirdiği tüm mega projelere karşı duran Saadet Partisi lideri Temel Karamolaoğlu konuk olduğu programda Türkiye'nin gururu yerli otomobil projesi hakkında skandal açıklamalarda bulundu.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu katıldığı canlı yayın programında Türkiye'nin gururu yerli otomobil projesi hakkında 'pes' dedirten açıklamalarda bulundu
ELEKTRİKLİ OTOMOBİLİN NE MANTIĞI VAR?
Yerli otomobil projesi hakkında Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, "Elektrikli otomobilin şu anda gündeme getirilmesinin ne mantığı var? Arabayı beğenip beğenmemek değil, 2011 yılında da bir araba çıktı. Ne oldu o? Neden bu kadar gecikildi. İşte 5 tane model olacakmış, elektrikli model..." açıklamasında bulundu
ELEKTRİKLİ MOTOR NE Kİ?
Elektrikli motor ne ki? Biz bunu çok rahat yaparız zannettiler. Farkında değiller ki, elektrikli motorun arabaya tam olarak adapte edilmesi hala başarılamadı.
MALİYET SORUNU VAR, BENZİNLİ DAHA KOLAY
Maliyet sorunu var. Basit bir motor değil. Benzinli motoru yapmak daha kolay, hazır. Hemen, talimat verildiği zaman yapılır." ifadelerini kullandı.
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