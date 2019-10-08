Temelli'nin maskesi düştü! Skandal açıklamaları HDP'nin PKK/PYG ile kirli ilişkisini bir kez daha ortaya çıkardı

Tüm Türkiye Fırat'ın doğusuna yapılacak olan operasyon için kenetlenmişken HDP, PKK'nın siyasi uzantısı olduğunu bir kez daha kanıtlamış oldu. Partisinin grup toplantısında konuşan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Uluslararası toplum nezdinde hiçbir kabul edilirliği olmayan bu savaş girişiminin ve bu işgal operasyonunun bir an önce durdurulmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

PKK/YPG'NİN KATLİAMLARINI GÖRMEZDEN GELDİ

Terör örgütünün katliamlarını görmezden gelen Sezai Temelli, "Biz bu savaşın başlamasını istemiyoruz. Çünkü bu savaşın hiçbir haklı gerekçesi yok. Hiçbir savaşın haklı gerekçesi olamaz.Uluslararası toplum nezdinde hiçbir kabul edilirliği olmayan bu savaş girişiminin ve bu işgal operasyonunun bir an önce durdurulmasını istiyoruz." diye konuştu.