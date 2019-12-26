Temel Karamollaoğlu yerli otomobile de karşı

Çamlıca Camii'ne "Kim gidecek oraya?" Hızlı trene "Göçü hızlandırır. Gerek yok" Hastanelere "Hepsini durdurun", Kanal İstanbul gibi tüm mega projelere karşı çıkan Saadet Partili lideri Temel Karamollaoğlu şimde de daha aracı göremeden yerli otomobile karşı çıktı.

"GÜYA TANITIMI YAPILACAKMIŞ"

Temel Karamollaoğlu henüz görmediği bir proje için yaptığı ve akıllara durgunluk veren açıklamasında "Bakınız 27 Aralık'ta güya yerli otomobilimizin tanıtımı yapılacakmış. Otomobil son 10 yıldır gündemde. 2022 yılında da yerli otomobil üretimine başlayacakmışız! Bugüne kadar ortaya ciddi bir iş konamadı, konamaz" ifadelerini kullandı.

MEGA PROJELERİN TÜMÜNE KARŞI ÇIKTI

Karamollaoğlu Anamuhalefet Partisi CHP gibi tüm mega projeler ve hizmetlere karşı açıklamalar yapması ile biliniyor. Çamlıca Camii'ne "Kim gidecek oraya?" Hızlı trene "Göçü hızlandırır. Gerek yok" Hastanelere "Hepsini durdurun" gibi çıkışları ile halkın büyük tepkisini toplamıştı.