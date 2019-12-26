Temel Karamollaoğlu yerli otomobile de karşı
Son olarak Kanal İstanbul ile ilgili skandal açıklamalarda bulunan Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu daha aracı görmeden yerel otomobile de karşı çıktı.
Çamlıca Camii'ne "Kim gidecek oraya?" Hızlı trene "Göçü hızlandırır. Gerek yok" Hastanelere "Hepsini durdurun", Kanal İstanbul gibi tüm mega projelere karşı çıkan Saadet Partili lideri Temel Karamollaoğlu şimde de daha aracı göremeden yerli otomobile karşı çıktı.
"GÜYA TANITIMI YAPILACAKMIŞ"
Temel Karamollaoğlu henüz görmediği bir proje için yaptığı ve akıllara durgunluk veren açıklamasında "Bakınız 27 Aralık'ta güya yerli otomobilimizin tanıtımı yapılacakmış. Otomobil son 10 yıldır gündemde. 2022 yılında da yerli otomobil üretimine başlayacakmışız! Bugüne kadar ortaya ciddi bir iş konamadı, konamaz" ifadelerini kullandı.
MEGA PROJELERİN TÜMÜNE KARŞI ÇIKTI
Karamollaoğlu Anamuhalefet Partisi CHP gibi tüm mega projeler ve hizmetlere karşı açıklamalar yapması ile biliniyor. Çamlıca Camii'ne "Kim gidecek oraya?" Hızlı trene "Göçü hızlandırır. Gerek yok" Hastanelere "Hepsini durdurun" gibi çıkışları ile halkın büyük tepkisini toplamıştı.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Temel Karamollaoğlu yerli otomobile de karşı
- İmamoğlu İstanbul halkını hasta edecek: Şebeke suyu sağlanması için barajlara kuyu suyu aktarılıyor
- Mahrem İmam’dan bomba itiraf!. Adil Öksüz "Timsah" kod adıyla MİT personeli yapılmış!
- OHAL Komisyonu Başkanı: 126 bin 300 başvurudan 98 bin 300'ü karara bağlandı
- Sinan Aygün ve Mansur Yavaş karşı karşıya! "Birisi bu terminatörü durdursun"