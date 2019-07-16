TEM eski Daire Başkanı Turgut Aslan: Darbeye delil mi aranıyor! Ben buradayım

  • Bist 100
    98275.3
  • Dolar
    5,7074
  • Euro
    6,4274
  • Altın
    257,7760
İstanbul
21 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Martin Skrtel, Fenerbahçe'nin teklifine sıcak bakmaya başladı Martin Skrtel, Fenerbahçe'nin teklifine sıcak bakmaya başladı
Internacional, Galatasaray'ın istediği Rodrigo Dourado için 10 milyon Euro talep ediyor Internacional, Galatasaray'ın istediği Rodrigo Dourado için 10 milyon Euro talep ediyor
Bedelli askerlik başvuruları başladı! Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır? Bedelli askerlik başvuruları başladı! Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır?
Bakanlık paylaştı... Komandolar böyle imha etti! Bakanlık paylaştı... Komandolar böyle imha etti!
Bakanlık paylaştı... Komandolar böyle imha etti! Bakanlık paylaştı... Komandolar böyle imha etti!
Galatasaray, Mbaye Diagne'yi sattığı gibi Mbwana Samatta'nın serbest kalma bedelini ödeyecek Galatasaray, Mbaye Diagne'yi sattığı gibi Mbwana Samatta'nın serbest kalma bedelini ödeyecek
Emekliye 1000 lira promosyon! Hangi banka kaç TL promosyon veriyor? Emekliye 1000 lira promosyon! Hangi banka kaç TL promosyon veriyor?
Son dakika... İşsizlik rakamları açıklandı Son dakika... İşsizlik rakamları açıklandı
Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ) tutuklusu Alparslan Kuytul'un kızı az kalsın denizde boğuluyordu Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ) tutuklusu Alparslan Kuytul'un kızı az kalsın denizde boğuluyordu
Ukrayna, Rusya'ya ekonomik kısıtlamayı 2021 yılına kadar uzattı Ukrayna, Rusya'ya ekonomik kısıtlamayı 2021 yılına kadar uzattı
ŞOK 17 Temmuz aktüel fırsatları neler? 17-23 ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! ŞOK 17 Temmuz aktüel fırsatları neler? 17-23 ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!
Meksika'da yedikleri mantardan zehirlenen 5 kişi öldü Meksika'da yedikleri mantardan zehirlenen 5 kişi öldü
Galatasaray taraftarı, kulübün Mehmet Topal ve Manuel Fernandes'le ilgilenmesine tepkili Galatasaray taraftarı, kulübün Mehmet Topal ve Manuel Fernandes'le ilgilenmesine tepkili
Rus savaş ve askeri kurtarma gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Akdeniz'e yol aldı Rus savaş ve askeri kurtarma gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Akdeniz'e yol aldı
Beşiktaş, 8 gün içinde en az 4 transfer daha yapacak Beşiktaş, 8 gün içinde en az 4 transfer daha yapacak
Denizli'de otomobil sulama kanalına devrildi: 2 kişi hayatını kaybetti Denizli'de otomobil sulama kanalına devrildi: 2 kişi hayatını kaybetti
Orhan Aydın gözaltına alındı Orhan Aydın gözaltına alındı
Göztepe, Manuel Fernandes için 1,5 milyon Euro ödemeye hazır Göztepe, Manuel Fernandes için 1,5 milyon Euro ödemeye hazır
16 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı 16 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı
Güney Afrika'da düzenlenen silahlı saldırılarda 43 kişi öldü Güney Afrika'da düzenlenen silahlı saldırılarda 43 kişi öldü
Bakkalı bıçakla tehdit edip parasını alan şüpheli tutuklandı Bakkalı bıçakla tehdit edip parasını alan şüpheli tutuklandı
Myanmar'da domuz gribi salgınından 54 kişi hayatını kaybetti Myanmar'da domuz gribi salgınından 54 kişi hayatını kaybetti
Emekli zammı yarın hesaplarda Emekli zammı yarın hesaplarda
Küresel piyasalar yoğun veri akışına odaklandı Küresel piyasalar yoğun veri akışına odaklandı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

16 Temmuz 2019 Salı 07:54:39 | Son Güncelleme: 16 Temmuz 2019 Salı 10:25:39

TEM eski Daire Başkanı Turgut Aslan: Darbeye delil mi aranıyor! Ben buradayım

TEM Daire Başkanı Gazi Turgut Aslan, Ankara Emniyet Müdürlüğü Yeni Binası Açılış Töreni'ne katılarak vatandaşlara hitap etti. 15 Temmuz gecesi FETÖ’cü hainler tarafından elleri arkadan bağlanarak başından vurulan ve öldü diyerek bırakılan Turgut Aslan’ın konuşmasında, Darbe için delil mi aranıyor, işte ben buradayım!" sözleri damgasını vurdu. İşte o anlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün yeni binasının açılış törenine katıldı. Törende 15 Temmuz alçak darbe girişimi sırasında FETÖ’cü hainler tarafından Jandarma Genel Komutanlığı’nda başından vurulan ve öldü diye bırakılan Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan da vardı. Gazi Turgut Aslan çok çarpıcı sözler söyledi.

Açılış töreni sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gazi Turgut Aslan’ı ayakta karşıladı, uzun süre elini bırakmadı.

Turgut Aslan konuşması sırasında “Darbeye delil mi aranıyor? Ben buradayım ve ayaktayım. Ben ve vatanım dimdik ayakta” dedi. Törene damga vuran bu sözler uzun süre ayakta alkışlandı.

TURGUT ASLAN: RAPORUM DAYANAK OLDU

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı Gazi Turgut Aslan, 15 Temmuz gecesi hayatını kaybeden şehitlere Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diledi. 2014'de TEM Daire Başkanı olarak atandıktan sonra FETÖ'nün hedeflerini mercek altına alınması talimatını verdiğini aktaran Aslan, TEM Dairesi olarak FETÖ'nün terör örgütü olduğuna dair bir rapor yazarak altına imzasını attığını hatırlattı. FETÖ raporunun adli makamlara gönderildiğini vurgulayan Aslan, şöyle konuştu:      

FETÖ’CÜLER KORKUTMAK İSTEDİ

"Raporum, FETÖ ile mücadelede hukuki dayanak oldu. Raporumuz ve sonrasında adli mercilerin tesciliyle FETÖ olarak tescillendi. Bu süreçte kurum içi yazışmalarımız FETÖ mensuplarınca basına sızdırılarak korkutmak istediler. Şahsım dahil olmak üzere üst düzey emniyet mensuplarına çeşitli davalar açtılar. Aynı dönemde Türkiye çukur/barikat çatışmalarıyla mücadele ediyordu. Bu dönemde diğer terör örgütü mensuplarıyla FETÖ'cülerin, PKK'ya her türlü istihbarat sağladığına bizzat tanık olduk."   

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: KENDİLERİNE MİLLETİM ADINA TEŞEKKÜR EDİYORUM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşması sırasında Ankara'nın dört bir tarafında 15 Temmuz 2016 gecesi polislerin aslanlar gibi mücadele ettiğini belirterek şunları söyledi: "Az önce kendisini dinledik, soyadı Aslan, Turgut Aslan kardeşimiz, bu mücadelede önde gelenlerden bir tanesi oldu. Kendisini buradan dinlerken hala yüreğinden gelen ifadeleri de duydunuz. İşte bizim polisimiz bu. Kendilerine bir kez daha yürekten şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum." dedi.      

KOMADAN ÇIKINCA İLK SÖZÜ BULDU

FETÖ’cü hainler hazırladığı rapor sonrası Turgut Aslan'ı hedefe koymuş, gazete ve televizyonlarında aleyhine yayınlar yapmıştı. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında FETÖ’cü alçaklar tarafından başından vurulan Turgut Aslan 5 kez beyin ameliyatı oldu. Yılmadı, hayata tutundu. 5 ay komada kalan Turgut Aslan kendine gelince ilk sorduğu soruyu şöyle anlatmıştı: Uyandığımda demokrasi var mı? FETÖ başarılı oldu mu? Eyvah. FETÖ başarılı olduysa demokrasi kaybetti, halk kaybetti biz de kaybettik. FETÖ başarılı olamamış biz kazandık. Demokrasi de kazandı, halk kazandı’ demişim. 

"Beni vuran Erkan Öktem'di"

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde 6 Aralık 2018'de görülen duruşmada, müşteki sıfatıyla yazılı beyanı okunan Aslan, kendisini başından vuran kişinin Dönemin Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi'nin Özel Kalem Müdürü olan darbeci Albay Erkan Öktem olduğunu söylemişti.
Aslan olay gününü şöyle anlatmıştı:

"Bizi binadan açık alana çıkardılar. Albay Erkan Öktem, diğerlerine 'Kafanızı çevirin, bizi tanımasınlar' diye emir verdi. Bizi götürdükleri yerde gözlerimi açtılar, kafamı eğdiler. O esnada gece boyunca eylemleri komuta eden üniformalı asker bize 'Oturun, kafanızı eğin' dedi. Sonra kafama silah doğrulttuklarını hatırlıyorum. Beni hangisinin vurduğunu bilmiyorum. Bizi vuran şahıslar, ikinci kattaki salona girdiğimizde emirler yağdıran sesin sahibi üniformalı asker ile yanındaki şahıslardır. Emirler veren ve bize 'oturun' diyen sesin sahibinin gece boyunca darbe teşebbüsünde komutayı sağlayan, daha önce sıklıkla gittiğim Jandarma Genel Komutanlığının Özel Kalem Müdürlüğünde görevli Erkan Öktem olduğunu teyit ettim. Makam aracımızın girişinde infaz edilmek üzere gözlerimiz ve ellerimiz bağlı infaza götürüldüğümüz ana kadar her şeyi hatırlıyorum. Kamera kayıtlarına yansıyan görüntüleri birebir yaşadım."

ABD medyası yazdı... İşte yaptırıma karşı Türkiye'nin kozu
S-400 sonrası ABD'den ilk ziyaret!
Perde arkası ortaya çıktı: Pentagon'u Trump engelledi
S-400 sevkiyatı kapsamında 11. uçak Mürted'e indi
İsyan var: Bu ikisini alıp veteran takımı mı olacağız!
Tokat gibi sözler: Darbeye delil mi aranıyor! Ben buradayım
Göndermeler havada uçuştu
Türkiye'den Pençe Operasyonu’ öncesi kritik hamle
Ersun Yanal'ın prensine yol göründü
82 milyon tek yürek
3 ile yayıldı: Ölü sayısı 14'e yükseldi
CHP Muratlı Gençlik Kolları Başkanı Onur Eser darbeyi övdü gözaltına alındı!
Çalışan anneye 4 destek birden
Türkiye için skandal karar! AB sınırı aştı
Başkan Erdoğan, 16 Türk devletini simgeleyen askerlerin ellerini tek tek sıktı
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
15 Temmuz paylaşımı büyük tepki çekmişti: CHP'li yöneticiye terör propagandasından soruşturma
Washington Post'ta "15 Temmuz" ilanı: Umarız ki ABD, FETÖ'nün zararlarını erkenden fark eder
Başkan Erdoğan duyurdu! Çok istismar ediliyordu...
İçişleri Bakanı Soylu: 15 Temmuz'un hesabını misliyle soruyoruz
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ