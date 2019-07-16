TEM eski Daire Başkanı Turgut Aslan: Darbeye delil mi aranıyor! Ben buradayım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün yeni binasının açılış törenine katıldı. Törende 15 Temmuz alçak darbe girişimi sırasında FETÖ’cü hainler tarafından Jandarma Genel Komutanlığı’nda başından vurulan ve öldü diye bırakılan Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan da vardı. Gazi Turgut Aslan çok çarpıcı sözler söyledi.



Açılış töreni sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gazi Turgut Aslan’ı ayakta karşıladı, uzun süre elini bırakmadı.

Turgut Aslan konuşması sırasında “Darbeye delil mi aranıyor? Ben buradayım ve ayaktayım. Ben ve vatanım dimdik ayakta” dedi. Törene damga vuran bu sözler uzun süre ayakta alkışlandı.

TURGUT ASLAN: RAPORUM DAYANAK OLDU

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı Gazi Turgut Aslan, 15 Temmuz gecesi hayatını kaybeden şehitlere Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diledi. 2014'de TEM Daire Başkanı olarak atandıktan sonra FETÖ'nün hedeflerini mercek altına alınması talimatını verdiğini aktaran Aslan, TEM Dairesi olarak FETÖ'nün terör örgütü olduğuna dair bir rapor yazarak altına imzasını attığını hatırlattı. FETÖ raporunun adli makamlara gönderildiğini vurgulayan Aslan, şöyle konuştu:

FETÖ’CÜLER KORKUTMAK İSTEDİ

"Raporum, FETÖ ile mücadelede hukuki dayanak oldu. Raporumuz ve sonrasında adli mercilerin tesciliyle FETÖ olarak tescillendi. Bu süreçte kurum içi yazışmalarımız FETÖ mensuplarınca basına sızdırılarak korkutmak istediler. Şahsım dahil olmak üzere üst düzey emniyet mensuplarına çeşitli davalar açtılar. Aynı dönemde Türkiye çukur/barikat çatışmalarıyla mücadele ediyordu. Bu dönemde diğer terör örgütü mensuplarıyla FETÖ'cülerin, PKK'ya her türlü istihbarat sağladığına bizzat tanık olduk."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: KENDİLERİNE MİLLETİM ADINA TEŞEKKÜR EDİYORUM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşması sırasında Ankara'nın dört bir tarafında 15 Temmuz 2016 gecesi polislerin aslanlar gibi mücadele ettiğini belirterek şunları söyledi: "Az önce kendisini dinledik, soyadı Aslan, Turgut Aslan kardeşimiz, bu mücadelede önde gelenlerden bir tanesi oldu. Kendisini buradan dinlerken hala yüreğinden gelen ifadeleri de duydunuz. İşte bizim polisimiz bu. Kendilerine bir kez daha yürekten şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum." dedi.

KOMADAN ÇIKINCA İLK SÖZÜ BULDU

FETÖ’cü hainler hazırladığı rapor sonrası Turgut Aslan'ı hedefe koymuş, gazete ve televizyonlarında aleyhine yayınlar yapmıştı. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında FETÖ’cü alçaklar tarafından başından vurulan Turgut Aslan 5 kez beyin ameliyatı oldu. Yılmadı, hayata tutundu. 5 ay komada kalan Turgut Aslan kendine gelince ilk sorduğu soruyu şöyle anlatmıştı: Uyandığımda demokrasi var mı? FETÖ başarılı oldu mu? Eyvah. FETÖ başarılı olduysa demokrasi kaybetti, halk kaybetti biz de kaybettik. FETÖ başarılı olamamış biz kazandık. Demokrasi de kazandı, halk kazandı’ demişim.

"Beni vuran Erkan Öktem'di"



Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde 6 Aralık 2018'de görülen duruşmada, müşteki sıfatıyla yazılı beyanı okunan Aslan, kendisini başından vuran kişinin Dönemin Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi'nin Özel Kalem Müdürü olan darbeci Albay Erkan Öktem olduğunu söylemişti.

Aslan olay gününü şöyle anlatmıştı:

"Bizi binadan açık alana çıkardılar. Albay Erkan Öktem, diğerlerine 'Kafanızı çevirin, bizi tanımasınlar' diye emir verdi. Bizi götürdükleri yerde gözlerimi açtılar, kafamı eğdiler. O esnada gece boyunca eylemleri komuta eden üniformalı asker bize 'Oturun, kafanızı eğin' dedi. Sonra kafama silah doğrulttuklarını hatırlıyorum. Beni hangisinin vurduğunu bilmiyorum. Bizi vuran şahıslar, ikinci kattaki salona girdiğimizde emirler yağdıran sesin sahibi üniformalı asker ile yanındaki şahıslardır. Emirler veren ve bize 'oturun' diyen sesin sahibinin gece boyunca darbe teşebbüsünde komutayı sağlayan, daha önce sıklıkla gittiğim Jandarma Genel Komutanlığının Özel Kalem Müdürlüğünde görevli Erkan Öktem olduğunu teyit ettim. Makam aracımızın girişinde infaz edilmek üzere gözlerimiz ve ellerimiz bağlı infaza götürüldüğümüz ana kadar her şeyi hatırlıyorum. Kamera kayıtlarına yansıyan görüntüleri birebir yaşadım."