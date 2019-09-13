13 Eylül 2019 Cuma 07:43:51 | Son Güncelleme: 13 Eylül 2019 Cuma 08:32:33
TEM Altınşehir viyadüğünde gaz tankeri devrildi
TEM Altınşehir Viyadüğünde gaz tankeri devrildi. Tüm şeritler trafiğe kapatıldı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi yaralandı.
TEM Altınşehir-Bahçeşehir yönü Altınşehir viyadügünde oksijen yüklü tanker devrildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. TEM Bahçeşehir istikameti trafiğe kapanırken tanker sürücüsü yaralı olarak araçtan çıkarıldı. Yetkililerin çalışmaları sürüyor.
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