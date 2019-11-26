26 Kasım 2019 Salı 18:37:20 | Son Güncelleme: 26 Kasım 2019 Salı 19:00:01
Tel Halef köyünde patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamyaa göre; Fırat Nehri'nin doğusunda yer alan Rasulayn ilçesinin batısındaki Tel Halef köyünde YPG/PKK'lı teröristler tarafından sivillere yönelik saldırıların sürdüğü ve bombalı araçla 17 kişiyi katlederken 20’den fazla kişiyi de yaraladığı belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) açıkladı: Canilikte DEAŞ’ı aratmayan terör örgütü PKK/YPG, Fırat’ın doğusundaki masum sivillere yönelik bombalı araç saldırılarını sürdürüyor. Bebek katilleri bu defa Rasulayn batısındaki Tel Halef köyünde patlattıkları bombalı araçla 17 kişiyi katlederken 20’den fazla kişiyi de yaraladı.
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