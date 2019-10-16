16 Ekim 2019 Çarşamba 17:13:29 | Son Güncelleme: 16 Ekim 2019 Çarşamba 17:14:42
Tel Abyad'ın batısındaki 10 köy daha terörden arındırıldı
Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Tel Abyad'ın batısındaki 10 köy daha terörden arındırıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor. Harekat kapsamında bugün Tel Abyad'ın batısındaki Tnouza, Demo, Alabo, Büyük Trablus, Küçük Trablus, Filistin, Mitkatlah, Kandil, Osmanlı ve Tanura köyleri teröristlerden arındırıldı.
(İHA)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- YPG'nin 6 keskin nişancısı etkisiz hale getirildi!
- ABD Türkiye ile hasım olmak istemez: Ortadoğu, Karadeniz, Doğu Akdeniz...
- MSB'den, 'Mehmetçiğe selam gönder' kampanyası
- Kaset komplosu davası: Sabri Uzun, tanık olarak dinlendi
- Bulgaristan Cumhurbaşkanı: Ani göç dalgası ile tek başımıza mücadele edemeyiz