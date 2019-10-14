Tel Abyad'ın batısına SMO bayrağı asıldı

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'a karşı yürütülen Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Harekat kapsamında Tel Abyad ilçe merkezinin YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarılmasında görev alan SMO askerleri, kentin batısında bir noktada bulunan uzun bir bayrak direğinde asılı terör örgütü YPG/PKK'yı simgeleyen bez parçasını indirdi.

Askerler daha sonra direğe SMO bayrağını çekti.

Bu anlar Tel Abyad'ın hemen karşısındaki Akçakale ilçesinden de gözlendi.

(AA)