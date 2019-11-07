07 Kasım 2019 Perşembe 11:40:17 | Son Güncelleme: 07 Kasım 2019 Perşembe 11:41:13
Tel Abyad'da PKK/YPG'ye ait drone düşürüldü
Suriye Milli Ordusu, Tel Abyad'da terör örgütü PKK/YPG'ye ait drone'u düşürdü.
Suriye Milli Ordusu (SMO), Türkiye'nin terör örgütlerine karşı gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad ve Rasulayn çevresinde arama tarama faaliyetlerini sürdürüyor.
Bu kapsamda SMO, Tel Abyad ilçesinde terör örgütü YPG/PKK'ya ait drone'u düşürdü.
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