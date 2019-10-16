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16 Ekim 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 15 Ekim 2019 Salı 22:16:30

Tel Abyad'a dönüş

Harekatın 5. gününde, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında yer alan Suriye topraklarındaki Tel Abyad ilçe merkezi teröristlerden temizlenmişti.

SMO askerleri, ilçe merkezinde güvenlik tedbirleri kapsamında arama tarama çalışmalarını sürdürüyor. 

GÜNLÜK YAŞAM SÜRÜYOR 

Geçici olarak güvenli bölgelere giden siviller de evlerine geri dönüyor. Önceki gün de yapılan canlı yayınlarda, teröristlerin tahakkümünde 4,5 yıl geçiren Tel Abyad halkının günlük yaşamını sürdürdüğü, sükunet ve güven ortamının hakim olduğu görüntülenmişti. 

KIZILAY'IN KONVOYU İLÇEDE 

Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, dün sabah Türk Kızılay ekibinin insani yardım amacıyla bir konvoyla Tel Abyad'a girdiğini belirterek, “Kızılay çalışanlarımız, o bölgelerde etkilenmiş olan insanlara ihtiyaç duydukları insani yardım ağırlıklı, gıda ve hijyen malzemelerini dağıtıyorlar” dedi. 

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