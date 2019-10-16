Tel Abyad'a dönüş

SMO askerleri, ilçe merkezinde güvenlik tedbirleri kapsamında arama tarama çalışmalarını sürdürüyor.

GÜNLÜK YAŞAM SÜRÜYOR

Geçici olarak güvenli bölgelere giden siviller de evlerine geri dönüyor. Önceki gün de yapılan canlı yayınlarda, teröristlerin tahakkümünde 4,5 yıl geçiren Tel Abyad halkının günlük yaşamını sürdürdüğü, sükunet ve güven ortamının hakim olduğu görüntülenmişti.

KIZILAY'IN KONVOYU İLÇEDE

Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, dün sabah Türk Kızılay ekibinin insani yardım amacıyla bir konvoyla Tel Abyad'a girdiğini belirterek, “Kızılay çalışanlarımız, o bölgelerde etkilenmiş olan insanlara ihtiyaç duydukları insani yardım ağırlıklı, gıda ve hijyen malzemelerini dağıtıyorlar” dedi.