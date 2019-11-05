05 Kasım 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 04 Kasım 2019 Pazartesi 21:33:06
Tel Abyad ve Resulayn zarar görmedi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Tel Abyad ve Resulayn'da bulunan kiliseler ve diğer tarihi yapıların Barış Pınarı Harekâtı'nda zarar görmediğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, harekât başlamadan önce TSK’nın sivilleri, tarihi, kültürel, dini yapıları hedef almayacağı ve çevreye zarar vermeyeceğinin duyurulduğuna dikkat çekildi. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarında olduğu gibi harekâtın icrası esnasında da operasyonların gecikmesi pahasına bu prensiplerden taviz verilmediği belirtildi.
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