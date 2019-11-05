Tel Abyad ve Resulayn zarar görmedi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, harekât başlamadan önce TSK’nın sivilleri, tarihi, kültürel, dini yapıları hedef almayacağı ve çevreye zarar vermeyeceğinin duyurulduğuna dikkat çekildi. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarında olduğu gibi harekâtın icrası esnasında da operasyonların gecikmesi pahasına bu prensiplerden taviz verilmediği belirtildi.