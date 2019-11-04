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04 Kasım 2019 Pazartesi 17:45:07 | Son Güncelleme: 04 Kasım 2019 Pazartesi 17:45:44

Tel Abyad ve Rasulayn halkından Türkiye'ye teşekkür

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad'da ve Rasulayn'da halk, Türkiye'ye ve Türk askerine teşekkür ediyor.

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad ve Rasulayn'da, Türk Kızılayın yöre halkına yardımları devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığınca, Türkiye'nin harekat bölgesindeki sivillere yaptığı yardımlara ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Görüntülerde, Türk Kızılay tarafından dağıtılan yardımları alan siviller, kendilerini terörden kurtardığı için Türkiye'ye ve Türk askerine minnettarlığını dile getiriyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada da Barış Pınarı Harekatı'nın, bölgede barış ve istikrarı sağlamak üzere, tamamen ve sadece DEAŞ ve PKK/YPG'li teröristlere karşı, ahlaki değerler ile uluslararası hukuk kuralları esas alınarak icra edildiği belirtildi.

PKK/YPG'li teröristlerin bilinçli şekilde sivil kıyafet giyerek ve sivillerin hayatını hiçe sayarak, haince, birçok hastane ile ibadethaneyi silah mevzi ve barınak olarak kullandıkları hatırlatılan açıklamada, harekat kapsamında masumlara, sivillere ve çevreye zarar vermemek için her türlü dikkatin ve gayretin gösterildiği kaydedildi.

Barış Pınarı Harekatı ile PKK/YPG terör örgütünün Tel Abyad ve Rasulayn bölgelerindeki baskı ve zulmüne son verildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye'ye sığınan Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü ve güvenli olarak evlerine ve topraklarına dönmelerinin yolu açılmıştır. Mayın/EYP temizliği yapılan ve su-elektrik gibi temel altyapı çalışmaları devam eden Tel Abyad ve Rasulayn'a bölgede yaşayan halkın dönüşleri başlamıştır. Hayatın normalleşmeye başladığı yerleşim yerlerine emniyetli şekilde dönüş için TSK gerekli tedbirleri almaktadır. Bu insani ve olumlu gelişmelerden rahatsız olan eli kanlı PKK/YPG terör örgütünün ahlaksızlığa, yalana ve iftiraya dayalı kasıtlı yayın ve dezenformasyon faaliyetleri yakından takip edilmektedir.

Bununla da yetinmeyip masum sivilleri hedef alan bombalı saldırılarıyla suçüstü yakalanan insanlık düşmanı PKK/YPG terör örgütü, eylemlerini ve yalanlarını sürdürse de TSK bölge halkının huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız devam ettirecektir. TSK, bölgedeki masum, işinde-gücünde tüm insanların hangi din ve etnik kökende olursa olsun yanında olmaya ve onları desteklemeye devam edecektir. Bizim mücadelemiz yalnızca teröristlerledir."

(AA)

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