20 Ekim 2019 Pazar 07:22:07 | Son Güncelleme: 20 Ekim 2019 Pazar 07:23:58
Tel Abyad bölgesinde bir askerimiz şehit oldu
Tel Abyad bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerin tanksavar ve hafif silahlı saldırısında bir askerimiz şehit oldu.
Milli Savunma Bakanlığı: Tel Abyad bölgesinde 20 Ekim 2019 tarihinde keşif gözetleme görevi esnasında PKK/YPG'li teröristlerin açtığı tanksavar ve hafif silah ateşi neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.
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