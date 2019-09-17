Teknofest uçuş gösterileri ne zaman? Türk yıldızları, Solo Türk, Hürkuş gösterileri saat kaçta?

Teknofest, açılış seramonisi ve hava gösterileri ile başladı. Katılımcıların en çok merak ettiği uçuş gösterileri ile ilgili aramalar yoğunlaştı. "Türk yıldızları, Solo Türk, Hürkuş gösterileri saat kaçta? Teknofest uçuş gösterileri ne zaman?" sorularının yanıtı yoğun olarak araştırılıyor. Ziyaretçiler, uçuş gösterilerini kaçırmak istemiyor. Türk yıldızları, Solo Türk, Hürkuş gösterilerinin ne zaman, saat kaçta yapılacağı bilgisi program kapsamında açıklanıyor.

Katılımcılar, alanda Türk Hava Kuvvetleri'nin A400 M uçağı, C160 askeri nakil uçağı, Türk Kara Kuvvetleri'nin CH-47 ve skorsky helikopterleri ile F4 2020 savaş uçağı, KT1 ve T38 eğitim uçaklarının yanı sıra Sahil Güvenlik CN-235 MSA uçağı ile jandarma ve polis helikopterlerini de yakından inceleme imkanı bulacak.

TÜRK YILDIZLARI, SOLO TÜRK, HÜRKUŞ GÖSTERİSİ SAAT KAÇTA?

SOLO Türk gösterisine, açılış itibari ile başladı. Türk Yıldızları gösteri uçuşu ise saat 14:00-14:30 aralığında yapılacak. SOLO Türk gösterisi etkinlik boyunca hergün yapılacak. Türk Yıldızları ise 20 Eylül Cuma günü hariç her gün yapılacak. HÜRKUŞ gösterisi 20 Eylül'de 11:30-12:00 aralığında gerçekleşecek.

TEKNOFEST 2019..

Her dakikası dolu dolu geçen bir festival... Teknofest 2019, teknoloji yarışmaları, HackIstanbul ve Hackathon yarışmaları ile büyük mücadelelere sahne oldu. Türk Yıldızları, Solo Türk, Atak Helikopteri, Paraşüt Timleri, TB2 ve akrobasi uçaklarının yaptığı gösteriler ile heyecan doruklara çıktı.

Tüm dünyadan ünlü isimlerin katıldığı Take Off Uluslararası Girişimcilik Zirvesi’nde girişimler görücüye çıktı.

Dikey rüzgar tüneli, balon uçuşları ve sivil uçuşlar ile ziyaretçilerin ayakları yerden kesildi. Planetaryum, Uzay Sergisi, Uçurtma Atölyesi, bilim sergileri, efsane uçakların sergilendiği Statik Sergiler gibi onlarca aktivite, sergi ve eğlenceli etkinlik ile her dakikası dolu dolu geçen bir festival yasandı.



TÜRK YILDIZLARI

Her biri birer efsane olan ülkemizin gurur kaynakları Türk Yıldızları hem festival hem de İstanbul semalarında yaptıkları nefis gösteriler ile herkesi büyülüyor. Teknofest ziyaretçilerine coşku dolu anlar yaşatıyorlar.

SOLO TÜRK

Gökyüzünde muhteşem bir gösteriye hazır mısınız? Çünkü SOLO TÜRK uçakları kalkışa geçiyor.

Türk Hava Kuvvetlerinin sahip olduğu modern ve yüksek performanslı F-16 uçağı ile yapılması çok zor gösteri hareketleri esnasında çok yüksek “G” kuvvetlerine maruz kalan SOLO TÜRK pilotları, yüz binlere unutulmaz anlar yaşatıyor.

HÜRKUŞ

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından tasarlanıp üretilen yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş, bin uçuş saatini başarıyla aştı. Hürkuş, Teknofest’deki gösterisiyle de beğeni topluyor.