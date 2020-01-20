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20 Ocak 2020 Pazartesi 12:35:31 | Son Güncelleme: 20 Ocak 2020 Pazartesi 12:36:41

TEKNOFEST 2020 ne zaman, TEKNOFEST 2020 nerede? TEKNOFEST nedir?

Teknofest İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Türkiye'de düzenlenen havacılık, teknoloji ve uzay teknolojisi festivali. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen ve Türkiye’nin mill teknolojilerini geliştirmeyi hedefleyen ilk ve tek festivaldir. TEKNOFEST 2019 İstanbul Havalaalanı'nda yapıldı. 2020 TEKNOFEST için geri sayım başladı. TEKNOFEST 2020 ne zaman, nerede? TEKNOFEST nedir? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Detaylar haberimizde..

2020 TEKNOFEST için geri sayım başladı. TEKNOFEST 2020 ne zaman, nerede? TEKNOFEST nedir? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. TEKNOFEST 2019 İstanbul Havalaalanı'nda yapılmıştı. Teknofest İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Türkiye'de düzenlenen havacılık, teknoloji ve uzay teknolojisi festivali. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen ve Türkiye’nin millî teknolojilerini geliştirmeyi hedefleyen ilk ve tek festival olan TEKNOFEST ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor..

TEKNOFEST 2020 NE ZAMAN?

TEKNOFEST 2020 için tarih belli oldu. 2020 TEKNOFEST 22-27 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek.

TEKNOFEST 2020 NEREDE?

TEKNOFEST 2020, Gaziantep Havalimanı'nda yapılacak. Gaziantep Havalimanı, Oğuzeli ilçe sınırları içinde bulunup, Gaziantep şehrinin 20 km güneydoğusunda yer alıyor.

TEKNOFEST 2020 KAYIT NASIL YAPILIR?

TEKNOFEST 2020 kayıt sayfası açıldı. 2020 Teknofest Online Kayıt Formu doldurularak festivale kayıt yapılabiliyor. Kayır formuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

TEKNOFEST ONLİNE KAYIT FORMU
 

TEKNOFEST NEDİR?

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen ve Türkiye’nin millî teknolojilerini geliştirmeyi hedefleyen ilk ve tek festivaldir. 

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