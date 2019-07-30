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30 Temmuz 2019 Salı 16:05:16 | Son Güncelleme: 30 Temmuz 2019 Salı 17:03:53

Tekirdağ, Artvin, Konya Adliyesi personel alımı sonuçları açıklandı! Adalet Bakanlığı personel alımı listesi sayfası!

Tekirdağ, Artvin, Konya Adliyesi personel alımı sonuçları merak ediliyor. Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları bugün içerisinde il il belli oluyor. Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçlarını açıklayan adliyeler arasında Konya Adliyesi, Artvin Adliyesi ve Tekirdağ Adliyesi yer alıyor. İşte Tekirdağ, Artvin, Konya Adliyesi personel alımı sonuçları isim listesi ve yapılacak sınavlarla ilgili detaylar haberimizde.

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları isim listesi ile ilgili araştırmalar yoğunlaşıyor. Bakanlık bünyesine 17 unvan ve kadroda toplam 12 bin 713 personel alımı yapılıyor. Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları bugün içerisinde il il belli oluyor. Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçlarının ilgili Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıkları ve varsa ilgili sınav komisyonunun bağlı olduğu Cumhuriyet başsavcılığı resmi internet sitelerinde ilan edileceği açıklanmıştı.

Konya Adliyesi, Artvin Adliyesi ve Tekirdağ Adliyesi personel alımı sonuçlarını açıklayan adliyeler arasında yer aldı. Konya Adliyesi, Artvin Adliyesi ve Tekirdağ Adliyesi personel alımı sonuçları isim listeleri internet sayfalarından duyuruldu.

MEMUR ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
 


KONYA ADLİYESİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI İSİM LİSTESİ
 

KONYA ADLİYESİ AÇIKLAMASI:

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 28.06.2019 tarihli,Sözleşmeli Personel Alımı,

Adalet Bakanlığı İcra Dairesi Başkanlığının 28.06.2019 tarihli, Sözleşmeli Personel Alımı,

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 28.06.2019 tarihli, Sözleşmeli Personel Alımı ilanları gereğince,

Konya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığımıza verilen sınav izni ile

* Sözleşmeli Zabıt Katipliği,

* Sözleşmeli İcra Katipliği,

* Sözleşmeli Mübaşir,

* Sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memuru,

* Sözleşmeli Şoför,

* Sözleşmeli Aşçı,

Sözlü sınav tarihleri ve saatleri 27.08.2019-02.09.2019 arasında Konya Adliyesinin http://www.konya.adalet.gov.tr/ resmi web sitesinde ilan edilecek.

ARTVİN ADLİYESİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI İSİM LİSTESİ
 

ARTVİN ADLİYESİ AÇIKLAMASI:

20 Ağustos 2019 tarihinde yapılacak olan Zabıt Katipliği ve İcra Katipliği uygulama sınavına katılacaklara ilişkin listeler aşağıdaki linktedir. Uygulama sınavına katılmaya hak kazananların; 20 Ağustos 2019 tarihinde saat : 09:00’da Artvin Adalet Sarayı Konferans Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir. Uygulama sınavına katılabilmeleri için sınavdan önce bir adet vesikalık fotoğraf ( Zabıt Katipliği ve İcra Katipliğine birlikte müracaat edenlerin ikişer adet vesikalık fotoğraf ) ile birlikte Komisyonumuz kalemine ( Adalet Sarayı 3.Kat.1306 nolu oda) başvurarak sınava giriş belgelerini almaları gerekmektedir. Uygulama sınavına gelirken Nüfus Cüzdanı, ehliyet, pasaport gibi belgelerin yanı sıra komisyonumuz kaleminden alacakları sınava giriş belgesi ile birlikte gelmeleri gerekmektedir.

2- Mübaşirlik sınavı için başvuran adaylara ilişkin aday tespit listesi aşağıdaki linktedir. Mübaşirlik sınavı için başvuran adaylardan başvurusu kabul edilenlerin güvenlik soruşturması yaptırılabilmesi için aşağıda linkte belirtilen;

a) Güvenlik soruşturması formunun iki adet bilgisayar ortamında doldurularak fotoğraf yapıştırılarak imzalanması,

b) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

c) Adli sicil kaydı ( evli olan bayan adayların evlenmeden önceki ve evlendikten sonraki soyadlarına göre adli sicil kaydı çıkartılarak )

d) Askerlik durum belgesi’nın en geç 05.08.2019 tarihine kadar komisyonumuz kalemine ( Adalet Sarayı 3.Kat.1306 nolu oda) teslim etmeleri veya komisyonumuza APS yolu ile en kısa zamanda göndermeleri gerekmektedir.

Duyurulur.

TEKİRDAĞ ADLİYESİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI İSİM LİSTESİ
 

TEKİRDAĞ ADLİYESİ AÇIKLAMASI:

Sınav tarihi: 20/08/2019 Salı Saat 09:00
Not: Başvuruları kabul edilen adayların belirtilen gün ve saatte uygulama sınavına katılmak üzere kimlik belgeleri ile birlikte hazır bulunmaları gerekmektedir.
Uygulama sınav sonuçları 26/08/2019 tarihinde Tekirdağ Adliyesi internet sitesinde ilan edilecektir.

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