Tekel bayisine saldıran DEAŞ'lı teröristten 29 Ekim itirafı

Yenimahalle ilçesi Yakacık Mahallesi'nde tekel bayisine 29 Ekim'de el yapımı patlayıcıyla (EYP) düzenlenen saldırının ardından başlatılan soruşturmaya ilişkin detaylar ortaya çıktı.

Saldırının ardından güvenlik kamerası görüntülerini ve delilleri inceleyen Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, içinde uzaktan kumandalı EYP bulunan çantayı tekel bayisine maske takıp topallayarak hasta taklidi yapan bir kişinin bıraktığını tespit etti. Ekipler, bu kişinin tekel bayisindeki EYP'li çantayı dükkandan çıkıp yaklaşık 30 metre uzaklaştıktan sonra infilak ettirdiğini belirledi.

Kimlik bilgilerine ulaşılan şüpheli A.B'nin, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğunu tespit eden ekipler, takibe aldıkları A.B'nin M.S, M.Ş. ve Z.S. adlı diğer örgüt mensupları ile Yenimahalle'deki bir hücre evinde ikamet ettiklerini ortaya çıkardı.

Hücre evinden sözde DEAŞ bayrağı çıktı

Jandarma ekiplerince belirlenen hücre evine düzenlenen operasyonda, 4 DEAŞ mensubu gözaltına alındı. Hücre evinde yapılan aramalarda, terör örgütü DEAŞ'ın sözde bayrağı, 500 metre elektrik kablosu, iki IPAD, ampermetre, dizüstü bilgisayar, 8 akıllı cep telefonu, adaptör, 4 CD, lehim makinesi, örgütsel dokümanlar, görüntü kaydedebilen dürbün, 2 anahtar devre, 2 uzaktan kumanda ile 2 flash bellek ele geçirildi.



Soruşturmayı derinleştiren ve gözaltındaki şüphelilerin DEAŞ'ın uyuyan hücre yapılanmasında yer aldıklarını deşifre eden jandarma ekipleri, 31 Ekim-5 Kasım'da 4 ayrı operasyon daha gerçekleştirdi. Operasyonlarda U.S. ile T.S. Lalahan ve Yenimahalle'de, B.S. Adana'da, M.S. yasa dışı yollardan sınırı geçmeye çalışırken Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, R.M.C. de Bursa'nın Osmangazi ilçesinde gözaltına alındı.

Teröristin itirafları

Saldırıyı gerçekleştiren A.B'nin jandarmada verdiği ifadesinde, bombalı saldırıyı DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürülmesine tepki olarak düzenlediğini, sansasyonel olması için de 29 Ekim gününü seçtiğini itiraf ettiği öğrenildi.

Başkentte, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla alınan yoğun güvenlik tedbirlerine takılmamak için şehir merkezinden uzak bir hedef arayışında olduğunu ifade eden zanlının, "haram" düşüncesiyle alkol satışı yapan tekel bayisini hedef aldığını anlattığı kaydedildi.

9 şüpheliden 5'i tutuklandı

Jandarmadaki işlemlerinin ardından 4 Kasım'da adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden aralarında A.B'nin de yer aldığı 3'ü tutuklanırken 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Diğer 3 şüpheliden 2'si de dün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

Gözaltındaki bir şüphelinin ise jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA