Tekel bayisine saldıran DEAŞ'lı teröristten 29 Ekim itirafı

  • Bist 100
    102775
  • Dolar
    5,7462
  • Euro
    6,3731
  • Altın
    274,5670
İstanbul
13 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
'Finans yayıncılığı denilince akla ilk Albaraka Yayınları gelsin istiyoruz' 'Finans yayıncılığı denilince akla ilk Albaraka Yayınları gelsin istiyoruz'
İngiltere Merkez Bankası faiz oranını değiştirmedi İngiltere Merkez Bankası faiz oranını değiştirmedi
Masterchef Batuhan Bayır kimdir? Masterchef Batuhan Bayır kaç yaşında, nereli? Masterchef Batuhan Bayır kimdir? Masterchef Batuhan Bayır kaç yaşında, nereli?
İngiltere'de, YPG/PKK'lı İngiliz'e 4 yıl hapis cezası verildi İngiltere'de, YPG/PKK'lı İngiliz'e 4 yıl hapis cezası verildi
Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı
Prof. Dr. Tuncay Zorlu: Çiçek aşısı dünyaya Edirne'den yayıldı Prof. Dr. Tuncay Zorlu: Çiçek aşısı dünyaya Edirne'den yayıldı
Otizm nedenleri nelerdir? Otizm nedir nasıl anlaşılır? Otizm nedenleri nelerdir? Otizm nedir nasıl anlaşılır?
Fatih Terim, 6-0'lık Real Madrid mağlubiyetinin faturasını kesti! Feghouli, Mariano, Nagatomo ve Marcao'ya forma yok Fatih Terim, 6-0'lık Real Madrid mağlubiyetinin faturasını kesti! Feghouli, Mariano, Nagatomo ve Marcao'ya forma yok
Hasankeyf Müzesi tarihi mihrapla ziyaretçilerini karşılayacak Hasankeyf Müzesi tarihi mihrapla ziyaretçilerini karşılayacak
Beren Saat ve Kenan Doğulu'dan barışma partisi! Beren Saat ve Kenan Doğulu'dan barışma partisi!
Edanur'un hayalini gerçekleştirdi! Edanur'un hayalini gerçekleştirdi!
Vedat Muriqi'den transfer itirafı: Fenerbahçe'den resmi teklif geldi ve reddetmek kolay olmadı Vedat Muriqi'den transfer itirafı: Fenerbahçe'den resmi teklif geldi ve reddetmek kolay olmadı
Bakan Selçuk'tan otizmli öğrencilere yönelik çirkin olaya tepki Bakan Selçuk'tan otizmli öğrencilere yönelik çirkin olaya tepki
Ahmet Kural'dan kafa karıştıran açıklama! Ahmet Kural'dan kafa karıştıran açıklama!
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü şiirleri: En güzel Atatürk şiirleri sizlerle 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü şiirleri: En güzel Atatürk şiirleri sizlerle
CHP'li Özel'den TBMM'de terörist ağırlayan Veli Ağbaba'ya destek: Sonuna kadar arkasındayız! CHP'li Özel'den TBMM'de terörist ağırlayan Veli Ağbaba'ya destek: Sonuna kadar arkasındayız!
Katar merkezli El Cezire İngilizce tetikçiliğe soyundu Katar merkezli El Cezire İngilizce tetikçiliğe soyundu
Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? Mevlid Kandili orucu kaç gün tutulur? Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? Mevlid Kandili orucu kaç gün tutulur?
YPG'li Zau Seng öldürüldü YPG'li Zau Seng öldürüldü
Hatay'da sınırda 42 düzensiz göçmen yakalandı Hatay'da sınırda 42 düzensiz göçmen yakalandı
Mevlid Kandili hadisleri ayetleri haberimizde: En anlamlı Mevlid Kandili hadisleri Mevlid Kandili hadisleri ayetleri haberimizde: En anlamlı Mevlid Kandili hadisleri
Tekel bayisine saldıran DEAŞ'lı teröristten 29 Ekim itirafı Tekel bayisine saldıran DEAŞ'lı teröristten 29 Ekim itirafı
Çocuk sahibi olmak isteyen Meltem Miraloğlu'nun 80 yaşındaki eşinin kendini kısırlaştırdığı ortaya çıktı Çocuk sahibi olmak isteyen Meltem Miraloğlu'nun 80 yaşındaki eşinin kendini kısırlaştırdığı ortaya çıktı
Bülent Turan: Yerinde olsam istifa ederdim Bülent Turan: Yerinde olsam istifa ederdim

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

07 Kasım 2019 Perşembe 16:17:40 | Son Güncelleme: 07 Kasım 2019 Perşembe 16:19:09

Tekel bayisine saldıran DEAŞ'lı teröristten 29 Ekim itirafı

Ankara'da tekel bayisine bombalı saldırı düzenleyen DEAŞ'lı terörist, jandarmadaki ifadesinde, "terörist elebaşı Bağdadi'nin öldürülmesi nedeniyle sansasyonel eylem arayışında olduğunu, bu nedenle 29 Ekim gününü seçtiğini" itiraf etti.

Yenimahalle ilçesi Yakacık Mahallesi'nde tekel bayisine 29 Ekim'de el yapımı patlayıcıyla (EYP) düzenlenen saldırının ardından başlatılan soruşturmaya ilişkin detaylar ortaya çıktı.

Saldırının ardından güvenlik kamerası görüntülerini ve delilleri inceleyen Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, içinde uzaktan kumandalı EYP bulunan çantayı tekel bayisine maske takıp topallayarak hasta taklidi yapan bir kişinin bıraktığını tespit etti. Ekipler, bu kişinin tekel bayisindeki EYP'li çantayı dükkandan çıkıp yaklaşık 30 metre uzaklaştıktan sonra infilak ettirdiğini belirledi.

Kimlik bilgilerine ulaşılan şüpheli A.B'nin, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğunu tespit eden ekipler, takibe aldıkları A.B'nin M.S, M.Ş. ve Z.S. adlı diğer örgüt mensupları ile Yenimahalle'deki bir hücre evinde ikamet ettiklerini ortaya çıkardı.

Hücre evinden sözde DEAŞ bayrağı çıktı

Jandarma ekiplerince belirlenen hücre evine düzenlenen operasyonda, 4 DEAŞ mensubu gözaltına alındı. Hücre evinde yapılan aramalarda, terör örgütü DEAŞ'ın sözde bayrağı, 500 metre elektrik kablosu, iki IPAD, ampermetre, dizüstü bilgisayar, 8 akıllı cep telefonu, adaptör, 4 CD, lehim makinesi, örgütsel dokümanlar, görüntü kaydedebilen dürbün, 2 anahtar devre, 2 uzaktan kumanda ile 2 flash bellek ele geçirildi.


Soruşturmayı derinleştiren ve gözaltındaki şüphelilerin DEAŞ'ın uyuyan hücre yapılanmasında yer aldıklarını deşifre eden jandarma ekipleri, 31 Ekim-5 Kasım'da 4 ayrı operasyon daha gerçekleştirdi. Operasyonlarda U.S. ile T.S. Lalahan ve Yenimahalle'de, B.S. Adana'da, M.S. yasa dışı yollardan sınırı geçmeye çalışırken Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, R.M.C. de Bursa'nın Osmangazi ilçesinde gözaltına alındı.

Teröristin itirafları

Saldırıyı gerçekleştiren A.B'nin jandarmada verdiği ifadesinde, bombalı saldırıyı DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürülmesine tepki olarak düzenlediğini, sansasyonel olması için de 29 Ekim gününü seçtiğini itiraf ettiği öğrenildi.

Başkentte, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla alınan yoğun güvenlik tedbirlerine takılmamak için şehir merkezinden uzak bir hedef arayışında olduğunu ifade eden zanlının, "haram" düşüncesiyle alkol satışı yapan tekel bayisini hedef aldığını anlattığı kaydedildi.

9 şüpheliden 5'i tutuklandı

Jandarmadaki işlemlerinin ardından 4 Kasım'da adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden aralarında A.B'nin de yer aldığı 3'ü tutuklanırken 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Diğer 3 şüpheliden 2'si de dün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

Gözaltındaki bir şüphelinin ise jandarmadaki işlemleri sürüyor. 

 AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ