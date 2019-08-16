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16 Ağustos 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 16 Ağustos 2019 Cuma 08:01:39

Tek makam yetmiyor

Her yıl milyonlarca turist ağırlamasına rağmen birçok sorunla boğuşan Muğla’da belediye yöneticileri, koltuk sevdasına tutuldu. Bazı bürokratlar, kendilerini 4-5 makama birden atayarak ceplerini doldurma derdine düştü. 

Türkiye’nin gözde turizm merkezlerinden Muğla, altyapı sorunlarıyla boğuşuyor. Kenti yıllardır yöneten CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Bodrum ve Marmaris ‘kanalizasyon’, Fethiye ‘atık su’, Datça ‘çöp sorunuyla’ boğuşurken, vatandaşların ve turizm işletmelerinin şikâyetlerine kulaklarını tıkıyor. Turizmi olumsuz etkileyen bu durumlara aylardır çözüm üretilemezken, bu kez Muğla Belediyesi’nde ‘koltuk sevdası’ skandalı patlak verdi. 

MAAŞLARI KATLADILAR 

Adeta çiftlik gibi yönetilen belediyedeki üst düzey yöneticilerin, 2, 3, 4 hatta 5 birimde birden, aynı anda ‘yetkili’ olduğu ortaya çıktı. Skandal, Başkan Gürün'ün belediyenin organizasyon şemasını internet sitesine koymasıyla fark edildi. Söz konusu şemada, asaleten çalışacak kimse yokmuş gibi aynı kişilerin birden çok makamı vekaleten doldurduğu görüldü. Tasarruf adı altında birçok altyapı sorununu görmezden gelen belediyenin bu yöneticilere ne kadar maaş ödediği merak konusu oldu. 

TRAJİKOMİK ATAMA

Organizasyon şemasındaki trajikomik bir detay da dikkat çekti. Genel Sekreter Hüseyin Daşgın’ın, aynı zamanda kendi yardımcılığını yaptığı da skandal şemada yer aldı. Geçen yıl Köyceğiz'deki kaçak binasıyla gündeme gelen Daşgın'ın bir başka görevi ise Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi ve Ticaret A.Ş (MUTTAŞ) Yönetim Kurulu Başkanlığı. Emin Madran ise 5 makamla, koltuk kapmaca yarışını önde götüren isim olarak göze çarptı. 

İŞTE O SKANDAL ŞEMA

Emin Madran: İmar Şehircilik Daire Başkanı, Nazım İmar Planı Şube Müdür Vekili ve Genel Sekreter Yardımcılığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi Emek Personel Ltd. Şti. (MUBEP) Müdürler Kurulu Başkanı

Zeliha Alkan: MUBEP Müdürü, İnsan Kaynakları Şube Müdürü ve İnsan kaynakları Eğitim Daire Başkan Vekilliği

Raşit Çöl: İtfaiye Şube Müdürü, İtfaiye Daire Başkan Vekili

Ayhan Yıldız: Emlak ve İstimlak Dairesi Başkan Vekili, Emlak Yönetim Şube Müdür Vekili ve Kamulaştırma Şube Müdür Vekili

Deniz Yaşar: Fen İşleri Dairesi Başkan Vekili, Etüt Proje Şube Müdür Vekili ve Yapım İşleri İhale Şube Müdürü

Erkan Akyol: Yol Yapımı Bakım Şube Müdür Vekili ve Altyapı Koordinasyon Şube Müdürü

Doğuş Oktay Delibalta: Bilgi İşlem Dairesi Başkanı ve Gelirler Şube Müdür Vekili

Murat Önür: Mezarlıklar Şube Müdür Vekili ve Sosyal Hizmetler Şube Müdür Vekili

Önder Yıldız: İhale ve Satın Alma Şube Müdür Vekili ve Taşınır Mallar ve Ambarlar Şube Müdürü

Buket Kalem: Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkan Vekili ve Tarım Hayvancılık Araştırma Destekleme ve Eğitim Şube Müdürü n Yavuz Yılmaz: Turizm Şube Müdür Vekili ve Konservatuar Şube Müdür Vekili. 

ERDEK ÇÖPTEN GEÇİLMİYOR

İstanbul'a yakınlığı nedeniyle yazlıkçıların ve tatilcilerin uğrak mekânlarından olan Balıkesir'in Erdek ilçesi, çöplerle kaplanmış durumda. CHP’li belediyenin toplamadığı çöpler, hem kötü koku yayıyor hem de sağlık için tehdit oluşturuyor. İlçede yaşayanlar ve tatil için Erdek’te bulunanlar, şikâyetlerine rağmen çöpleri toplamayan belediyeye tepki gösterdi. 

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